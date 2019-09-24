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24 вересня • оновлено в 12:42
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"Нічого страшного!" Кошовий відповів на нападки через матірне вбрання

1.1т Читати матеріал російською

Учасник "95 Кварталу", друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий, згадав неприємний момент із його матірною толстовкою бренду "Pohuy" під час дебатів на НСК "Олімпійський".

Так, в ефірі "1+1" актор пояснив, що одягнувся так, тому що не думав, що опиниться поряд із главою держави. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Євгену Кошовому досі згадують матірну кофту на дебатах

Євгену Кошовому досі згадують матірну кофту на дебатах

"Я взагалі не збирався виходити на сцену. Але коли ми побачили, скільки там у Порошенка стоїть людей, то пішли підтримати", – сказав він.

І додав: "Це вже потім я помітив, що у мене написано. Нічого страшного. Бачите, їм є, про що говорити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошовий розповідав, що матірну кофту йому подарували на День народження.

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Особа
Євген Кошовий
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
Какой поп,такой и приход.
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