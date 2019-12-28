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28 грудня • оновлено в 13:12
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"Нічого не нагадує?" Осадча вколола Росію за Крим і Донбас

1.8т
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Українська телеведуча Катя Осадча написала про Берлінську стіну, порівнявши її з ситуацією, яка склалася в Україні через Росію.

Так, на своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала фотографію, на якій сфотографувалася біля Берлінської стіни. Знімок Осадча супроводила постом.

Катя Осадча

Катя Осадча

Instagram @kosadcha

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"Коли впала Берлінська стіна, я була маленькою. Напевно, звідси моя особлива цікавість. Моторошно розуміти, що коли ти жив, ще існував цей дикий розділ міста, людей, сімей. Люди копали тунелі, перестрибували і бігли на захід у пошуках кращого життя. 155 кілометрів навколо західного Берліна (і не лінь було ж таке набудувати) це була не тільки стіна, а й вежі з охороною, зона відчуження і ще одна стіна. 30 років це було і весь світ мирився з рішенням однієї країни (нічого не нагадує?)", – пише Катя.

"Колись наші діти або онуки будуть так говорити своїм дітям про нашу країну, про Крим і Донбас. Дуже б хотілося, щоб до того часу ми були такими ж сильними, як Німеччина зараз, а все пройдене було історичними уроками і важливими спогадами" , – додала Осадча.

Катя Осадча

Катя Осадча

Instagram @kosadcha

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Катя Осадча висловилася про українців після захоплення моста в Києві.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Катя Осадча
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ипанутое создание. Сначала разбираем рельсы в Крым, блокируем поставку воды, продовольствия и электроэнергии. А потом начинаем скулить о возведённой мифическими агрессорами, стене.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А если бы Осадчая родилась чуть пораньше ей бы удалось сфотаться на фоне полностью разрушенного гитлеровцами города Чернигова или города Великие Луки, где из 3391 домов 3083 были разрушены или сожжены
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Россия - несомненно агрессор ! Но разве это она блокады устраивает своим согражданам и стены собирается строить ? Россия - причина, а вот Украина - режиссер этих действий ! И от того каков будет сценарий и будет ясно кто чего стоит.
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