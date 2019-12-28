"Нічого не нагадує?" Осадча вколола Росію за Крим і Донбас

Українська телеведуча Катя Осадча написала про Берлінську стіну, порівнявши її з ситуацією, яка склалася в Україні через Росію.

Так, на своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала фотографію, на якій сфотографувалася біля Берлінської стіни. Знімок Осадча супроводила постом.

Катя Осадча Instagram @kosadcha

"Коли впала Берлінська стіна, я була маленькою. Напевно, звідси моя особлива цікавість. Моторошно розуміти, що коли ти жив, ще існував цей дикий розділ міста, людей, сімей. Люди копали тунелі, перестрибували і бігли на захід у пошуках кращого життя. 155 кілометрів навколо західного Берліна (і не лінь було ж таке набудувати) це була не тільки стіна, а й вежі з охороною, зона відчуження і ще одна стіна. 30 років це було і весь світ мирився з рішенням однієї країни (нічого не нагадує?)", – пише Катя.

"Колись наші діти або онуки будуть так говорити своїм дітям про нашу країну, про Крим і Донбас. Дуже б хотілося, щоб до того часу ми були такими ж сильними, як Німеччина зараз, а все пройдене було історичними уроками і важливими спогадами" , – додала Осадча.

Катя Осадча Instagram @kosadcha

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Катя Осадча висловилася про українців після захоплення моста в Києві.

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