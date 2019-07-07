"Нічого не можу вдіяти": Білик розповіла про єдину любов

Заміжня співачка Ірина Білик привселюдно зізналася в почуттях до свого колишнього танцюриста і шоумена Дмитра Коляденка.

У бесіді з Катею Осадчою для програми "Світське життя" Ірина розповіла, що досі любить Коляденка і прокоментувала чутки з приводу заручин з Дмитром.

"Я хочу сказати всій країні, що я до сих пір люблю Дмитра Коляденка і нічого з цим зробити не можу", - заявила співачка.

Також вона розповіла про історію з пропозицією руки і серця. Адже місяць тому Коляденко публічно став на коліно і покликав Білик заміж, незважаючи на те, що у неї є чоловік.

Коляденко освідчився Білик Instagram @ fan_iryna_bilyk

Дмитро цілує Ірину Instagram @ fan_iryna_bilyk

Виявилося, що зіркова пара вела одну вечірку і Коляденко вирішив, що головною темою повинна бути любов ведучих. Ірина вважає, що Коляденко скористався моментом, щоб знову зробити їй пропозицію.

"Ми актори, нас запросили провести одну вечірку. Ми почали думати, про що ж вона буде: про що, про що, про нашу любов. А він, негідник, зрозумів, що я така беззахисна стою на сцені, посміхаюся і він замовив це кільце і вирішив скористатися нагодою і зробив мені пропозицію, тепер це все обговорюють", - розповіла вона.

Білик з чоловіком Асланом і сином Instagram @bilyk_iryna

Білик також зізналася, що її нинішній чоловік Аслан Ахмедов дуже злий і їй і Коляденко від нього влетить. "Аслан до речі дуже злий, тому що він далеко", - сказала зірка.

Діма дав Ірині ще один шанс Instagram @bilyk_iryna

Ірина також повідомила, що думає над пропозицією Коляденка.

Instagram @ fan_iryna_bilyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коляденко встав перед Білик на коліна, коли вона виступала на Miss Blonde Ukraine-2019. Він вийшов на сцену і запропонував вийти за нього. Білик відповіла, що вже зайнята.

Приблизно 15 років тому Коляденко робив таку ж пропозицію Ірині, проте вона і тоді цього не зробила. Вони якийсь час жили в цивільному шлюбі, після чого розірвали стосунки. У 2018 році Коляденко відверто розповів, як це було.

Пізніше Коляденко зізнався, що в черговий раз став на коліно перед співачкою Іриною Білик, щоб дати їй другий шанс.

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