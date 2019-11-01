"Нічого не дозволяють!" Свєтлаков і Мартиросян потрапили в гучний скандал

У Росії викликало невдоволення інтерв'ю шоумена Сергія Свєтлакова щодо закриття гумористичної програми "Прожекторперісхілтон" на пропагандистському "Первом канале".
В інтерв'ю РБК він заявив, що шоу припинили через цензуру. Вихід повного інтерв'ю анонсовано на 1 листопада.
Сергій Свєтлаков розповів про цензуру
Кадр з відео
"Гостроти на телику абсолютно немає, тому що формати телеканалів не дозволяють це робити. "Прожекторперісхілтон" закрився саме через те, що нам завадив формат, і ми не захотіли виглядати ідіотами. Ми якісь речі не висвітлюємо в країні, а говоримо про те, що в Норильську ховрах народив ще одного ховраха. І про це жартуємо ", – пояснив він.
Пізніше Свєтлаков через галас, який піднявся в мережі, написав на своїй сторінці в Instagram додаток, пояснивши, що йшлося про закриття проекту саме у 2017 році.
"Йшлося про закриття проекту "Прожекторперісхілтон" саме у 2017 році, спробу його перезапуску. Під закриттям розуміється спільне рішення про зупинку проекту. Ми не змогли знайти загальних векторів подачі існуючої інформації, хоч і неодноразово намагалися разом з керівництвом їх знайти. Виходячи з форматності ТБ-каналів сьогодні – програма бути абсолютно авторською не може ... на жаль! І повторюся – рішення було обопільним", – додав він.
Невелике уточнення до мого інтерв'ю РБК: мова про закриття проекту "Прожекторперісхілтон" йшла саме про 2017 рік, спробу його перезапуску ... Під закриттям розуміється спільне рішення про зупинку проекту. Ми не змогли знайти загальних векторів подачі існуючої інформації, хоч і неодноразово намагалися разом з керівництвом їх знайти. Виходячи з форматності ТВ-каналів сьогодні - програма бути абсолютно авторської не може ... на жаль! І повторюся - рішення було обопільним.
У свою чергу, заява Свєтлакова обурила його колегу Гаріка Мартиросяна, який висловив власну версію того, що відбувається, передає Medialeaks. Він, Іван Ургант і Олександр Цекало також обговорювали в проекті актуальні події в світі та читали газети в ефірі.
"Все було рівно навпаки. Я не знаю, може, саме Свєтлакову хтось щось забороняв, може, він чує якісь голоси, і ці голоси, мабуть, йому забороняли жартувати про щось. Нам ніхто нічого не забороняв", – зазначив він.
Більш того, на Свєтлакова накинулися і в прес-службі "Першого каналу". Зокрема, причиною закриття програми у 2012 році (про 2017 рік не згадали) назвали контракт Сергія з іншим каналом, умови якого "давали його керівникам можливість заборонити його участь в "Прожекторі". Більш того, пропагандисти назвали інтерв'ю шоумена піаром перед концертами в грудні.
У свою чергу, Гарік Мартиросян розмістив у своєму Instagram афішу одного з майбутніх заходів із підписом: "Без цензури. Без гальм. Без Цекала".
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії заарештували Павла Устінова нібито за те, що той вивихнув плече бійцю ОМОНу Олександру Лягіну. Ургант висловився щодо скандалу і підтримав свободу слова в РФ.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!