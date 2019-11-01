"Нічого не дозволяють!" Свєтлаков і Мартиросян потрапили в гучний скандал

У Росії викликало невдоволення інтерв'ю шоумена Сергія Свєтлакова щодо закриття гумористичної програми "Прожекторперісхілтон" на пропагандистському "Первом канале".

В інтерв'ю РБК він заявив, що шоу припинили через цензуру. Вихід повного інтерв'ю анонсовано на 1 листопада.

Сергій Свєтлаков розповів про цензуру Кадр з відео

"Гостроти на телику абсолютно немає, тому що формати телеканалів не дозволяють це робити. "Прожекторперісхілтон" закрився саме через те, що нам завадив формат, і ми не захотіли виглядати ідіотами. Ми якісь речі не висвітлюємо в країні, а говоримо про те, що в Норильську ховрах народив ще одного ховраха. І про це жартуємо ", – пояснив він.

Пізніше Свєтлаков через галас, який піднявся в мережі, написав на своїй сторінці в Instagram додаток, пояснивши, що йшлося про закриття проекту саме у 2017 році.

"Йшлося про закриття проекту "Прожекторперісхілтон" саме у 2017 році, спробу його перезапуску. Під закриттям розуміється спільне рішення про зупинку проекту. Ми не змогли знайти загальних векторів подачі існуючої інформації, хоч і неодноразово намагалися разом з керівництвом їх знайти. Виходячи з форматності ТБ-каналів сьогодні – програма бути абсолютно авторською не може ... на жаль! І повторюся – рішення було обопільним", – додав він.

У свою чергу, заява Свєтлакова обурила його колегу Гаріка Мартиросяна, який висловив власну версію того, що відбувається, передає Medialeaks. Він, Іван Ургант і Олександр Цекало також обговорювали в проекті актуальні події в світі та читали газети в ефірі.

"Все було рівно навпаки. Я не знаю, може, саме Свєтлакову хтось щось забороняв, може, він чує якісь голоси, і ці голоси, мабуть, йому забороняли жартувати про щось. Нам ніхто нічого не забороняв", – зазначив він.

Більш того, на Свєтлакова накинулися і в прес-службі "Першого каналу". Зокрема, причиною закриття програми у 2012 році (про 2017 рік не згадали) назвали контракт Сергія з іншим каналом, умови якого "давали його керівникам можливість заборонити його участь в "Прожекторі". Більш того, пропагандисти назвали інтерв'ю шоумена піаром перед концертами в грудні.

У свою чергу, Гарік Мартиросян розмістив у своєму Instagram афішу одного з майбутніх заходів із підписом: "Без цензури. Без гальм. Без Цекала".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії заарештували Павла Устінова нібито за те, що той вивихнув плече бійцю ОМОНу Олександру Лягіну. Ургант висловився щодо скандалу і підтримав свободу слова в РФ.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!