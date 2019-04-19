"Ніби вигнали з будинку розпусти!" Бузову рознесли в мережі за провальне вбрання

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками новим фото. Так, його одразу ж розкритикували в мережі.

Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в топі і лосинах кислотного кольору. Свій образ Бузова доповнила пеньюаром із пір'ям і туфлями на підборах.

"Тобі сподобалося?" — лаконічно прокоментувала свою публікацію Ольга.

Зазначимо, що шанувальники розкритикували вбрання зірки. Вони написали, що це повний несмак і Бузова "виглядає так, ніби її вигнали з будинку розпусти".

"Жахливо, ніби вигнали з будинку розпусти", "Де груди?", "Вбрання нагадало чомусь трансвеститів із Таїланду", "Це перебір", "На транса схожа, вбрання не дуже. Куди дивляться ваші стилісти?", "Що за чудо в пір'ї?", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фоловери Ольги Бузової звернули увагу на те, як змінюються її груди. Вони помітили, що бюст артистки періодично збільшується і зменшується.

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