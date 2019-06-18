Ніби одного віку! Пугачова викликала захват у мережі зворушливим фото з іменинником Галкіним

Примадонна російської естради Алла Пугачова зворушливо привітала свого чоловіка, шоумена Максима Галкіна з днем народження.

Вона опублікувала спільну фотографію на своїй сторінці в Instagram, викликавши в мережі ажіотаж своєю зовнішністю.

"Мій коханий, з днем народження", – підписала вона під знімком, на якому вони обидва чудово виглядають.

У коментарях прихильники масово почали писати теплі слова і привітання, а також помітили, що Пугачова зовні не поступається молодому чоловіку, а виглядають вони, ніби одного віку.

"Аллочка, як ви шикарно виглядаєте, Максим вас доповнює. Як ви так схудли", "Яка гарна Алла Борисівна! У Максима дуже щасливі очі! З днем рожденья! Будьте завжди щасливі", "Які ж Ви гарні. Дай бог Вам і Вашим близьким здоров'я, миру і благополуччя", "Алла анітрохи не поступається Максиму зовні, незрівнянно шикарна", – захопилися шанувальники.

Алла Пугачова та Максим Галкін Instagram@maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережу злили фото замку Алли Пугачової та її чоловіка, шоумена Максима Галкіна, який знаходиться на Кіпрі.

Галкін і Пугачова придбали нерухомість на острові Кіпр на початку 2018 року. Через кілька місяців після офіційної покупки будинку, зіркова пара отримала кіпрське громадянство. Пізніше Пугачова здивувала шанувальників зовнішнім виглядом. Вона дуже різко схудла.

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