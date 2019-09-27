Мережу розлютив кліп із зірками-кримнашистами та Вінником: у співака відповіли

Український співак Олег Винник знявся в одному кліпі з російськими зірками, які підтримували анексію Криму й агресію Росії на Донбасі.

Відео з'явилося на YouTube-каналі гурту "Мир 519". Крім Олега Винника, у кліпі брали участь зірки, які не раз висловлювалися на підтримку окупації території України: Дмитро Пєвцов, Валерія, Аскольд Запашний, Ігор Крутой та інші.

27 вересня стало відомо, що через цей кліп Винник потрапив в базу сайту "Миротворець".

"Учасник російської пропагандистської антиукраїнської акції #всеммир, спрямованої на перекладання відповідальності розв'язаної Росією (країна-агресор) війни на Україну", - йдеться у описі на сайті про Винника.

Ігор Крутой Скрін із відео

Олег Винник Скрін із відео

Дмитро Пєвцов Скрін із відео

"Яка гидота!!! Таке відчуття, що тебе намагається облизати гієна. Фу, гидота. Не вірю ні слову, скільки з них підтримали анексію Криму і війну на Донбасі, тепер всім мир, ага...", "Дивно...тут мир пропонують, а на Донбасі вбили понад 10000 українців – батьків, синів, братів... дволикість "Росії", "Якщо мається на увазі "русскій мір" (судячи з того, що бере участь Валерія), то пісня звучить зловісно", – написали в коментарях.

"Щоб був мир, Росії треба всього лише вивести свої війська з України (Донбас і Крим), і з Сирії. І хай буде – МИР", "Слухайте, а що тут Валерія робить? Здається, коли віджимали Крим і нападали на схід України, то вона співала інакше. Ну... давайте вже... налітайте", – обурювалися користувачі.

Пізніше в пресслужбі артиста відреагували на скандал навколо кліпу з кримнашистами. У коментарі заявили, що участь Винника в проєкті не суперечить його громадянській позиції.

"Рішення підтримати міжнародний проєкт, який було запущено в день миру, не йде в розріз із життєвою та патріотичною позицією артиста. Згідно з умовами, учаснику необхідно було самостійно зняти на камеру те, що він хоче сказати на захист миру на планеті та вимовити фразу: "Всім мир" рідною мовою", – виправдалися у відомстві.

Український політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі прокоментував, що скандалу не вийшло через відданих фанаток.

"Щодо Олега Винника в російському пропагандистському проєкті гурту "МІР519" #Всеммир – скандалу не вийшло. Мільйони відданих "вовчиць" щиро не зрозуміли обурення патріотичної аудиторії: "А що не так? А ви що – не за мир?". Відповідно, пресслужба Винника щойно переконалася в підтримці цільової аудиторії, вже виступила із заявою щодо того ганебного завивання", – зазначив Голобуцький.

Ситуацію також прокоментував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан: "Олег Винник взяв участь в акції "за мир" із російськими зірками, які підтримують анексію Криму. Кожен слово "мир" сприймає по-своєму... Одні перемогою і розірванням відносин... Інші – капітуляцією на умовах ворога", – підкреслив він.

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