Головна Новини
3 лютого • оновлено в 13:12
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Ні! Відпустіть!" З'явилося відео викрадення дочки Успенської

1.9т
Читати матеріал російською

РосЗМІ оприлюднили відео, на якому знято викрадення дочки російської співачки Любові Успенської Тетяни Плаксіної.

Так, кадри були показані в ефірі програми "Ти не повіриш!" на телеканалі НТВ. Ролик журналістам передала подруга Тетяни Аліна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тетяна Плаксіна і Любов Успенська

Тетяна Плаксіна і Любов Успенська

versiya.info

Новини
"Не можу більше мовчати": Любов Успенська розповіла про хворобу дочки

На відео Плаксіна кричить у той момент, як невідомі чоловіки заштовхують її в машину.

"Не чіпай! Ні! Відпустіть! Вони мене силою беруть. Аліна! Аліна!", – кричить Плаксіна.

Тетяна Плаксіна

Тетяна Плаксіна

кадр з відео

Через деякий час один з викрадачів звертається до Тетяни:

"Яка Аліна? Я від твоєї мами. Ти переговори з мамою. Ми до мами тебе веземо".

На що Плаксіна відповідає, що не хоче їхати додому.

Повідомляється, що викрадення дівчини сталося через кілька годин після того, як "дочка Успенської відчула себе вільною".

Тетяна Плаксіна

Тетяна Плаксіна

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дочка Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила про знущання з боку співачки.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги