"Ні! Відпустіть!" З'явилося відео викрадення дочки Успенської

РосЗМІ оприлюднили відео, на якому знято викрадення дочки російської співачки Любові Успенської Тетяни Плаксіної.

Так, кадри були показані в ефірі програми "Ти не повіриш!" на телеканалі НТВ. Ролик журналістам передала подруга Тетяни Аліна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тетяна Плаксіна і Любов Успенська versiya.info

На відео Плаксіна кричить у той момент, як невідомі чоловіки заштовхують її в машину.

"Не чіпай! Ні! Відпустіть! Вони мене силою беруть. Аліна! Аліна!", – кричить Плаксіна.

Тетяна Плаксіна кадр з відео

Через деякий час один з викрадачів звертається до Тетяни:

"Яка Аліна? Я від твоєї мами. Ти переговори з мамою. Ми до мами тебе веземо".

На що Плаксіна відповідає, що не хоче їхати додому.

Повідомляється, що викрадення дівчини сталося через кілька годин після того, як "дочка Успенської відчула себе вільною".

Тетяна Плаксіна кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дочка Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила про знущання з боку співачки.

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