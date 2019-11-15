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16 листопада • оновлено в 02:51
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"Ні, не соромно": російська співачка не втримала груди в короткому топі

1.5т
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Російська співачка Рита Дакота поділилася спокусливим кадром, на якому показала голі груди.

Гарячу фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Рита Дакота

Рита Дакота

Інстаграм

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"Гаряча штучка": зірка "Татусевих дочок" засвітила голі груди

На фото Рита позує в коротенькому блискучому топі і джинсових шортах. При цьому, топ Дакота спеціально підняла рукою, оголивши груди.

"Передбачаючи питання зануд. Ні, мені не соромно, і так, це красиво", - написала співачка.

Рита Дакота

Рита Дакота

Інстаграм

Сміливий знімок викликав бурхливу реакцію серед підписників артистки, які засипали Риту компліментами:

"Ви звинувачуєтеся в абсолютній сексуальності з голови до ніг", "До неможливості красиво", "З такою фігурою нічого не соромно".

"Ні, не соромно": російська співачка не втримала груди в короткому топі
"Ні, не соромно": російська співачка не втримала груди в короткому топі
"Ні, не соромно": російська співачка не втримала груди в короткому топі
"Ні, не соромно": російська співачка не втримала груди в короткому топі
"Ні, не соромно": російська співачка не втримала груди в короткому топі
"Ні, не соромно": російська співачка не втримала груди в короткому топі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, фітнес-блогер і DJ Поліна Логунова розбурхала мережу серією пікантних знімків.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких позує практично без одягу, демонструючи пружні сідниці і голі груди.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особа
Рита Дакота
Місце
Росія
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