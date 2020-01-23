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23 січня • оновлено в 19:54
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Незлобин, "Сестри Зайцеви", Гавр та інші: куди зникли зірки першого Comedy Club

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Російський Comedy Club в 2020 році відзначає своє 15-річчя. За ці роки в гумористичному клубі з'явилося багато нових зірок, але багато з тих, хто був у Comedy з перших його випусків, залишили його.

Так, OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, куди зникли зірки першого "Камеді", як вони виглядають зараз і чим займаються (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тимур Родрігез

Незлобин, "Сестри Зайцеви", Гавр та інші: куди зникли зірки першого Comedy Club

кадр ТНТ

Тимур Родрігез брав участь у шоу Comedy Club у 2005-2008 роках, підкоривши глядачів оригінальними музичними виступами. У 2009 він випустив свою першу пісню "Слухай своє тіло", після чого Родрігез зосередився на музичній кар'єрі.

Незлобин, "Сестри Зайцеви", Гавр та інші: куди зникли зірки першого Comedy Club

Тимур Родрігез, Instagram

Також артист веде програми на телебаченні і озвучує мультфільми ("Angry Birds у кіно", "Вартові легенд", "Воруши ластами!", "Турбо").

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"Дует імені Чехова"

Незлобин, "Сестри Зайцеви", Гавр та інші: куди зникли зірки першого Comedy Club

кадр ТНТ

Відомі в минулому КВНники Антон Лірник та Андрій Молочний створили "Дует імені Чехова" в 2006 році. Після закриття Сomedy Club в Україні коміки продовжили виступати в Сomedy Club у Росії. Але 2016 року "Дует імені Чехова" оголосив про своє закриття.

У тому ж, 2016, році Молочний повернувся до російського Сomedy Club з проектом "Апетитні пампушки", Лірник також активно виступає в Росії. З 2018 року разом з екс-учасником дуету "Сестри Зайцеви" Романом Юнусовим і шоуменом Іваном Чуйковим він запустив телепроект "Шоу вихідного дня" на російському каналі СТС.

Всіх з наступаючим Новим роком! Незважаючи ні на що, будьте веселі! Посміхайтеся - і Всесвіт посміхнеться вам! 😃 Підсумки року підводити не буду. Розповім про плани на 2020. У наступному році я: - запущу два нові спектаклі - зніму три нових проекти на youtube - знімуся в трьох нових телепроектах - зроблю естрадну музичну програму з "Lirnik Orchestra" - випущу нову настільну гру - організую 20 подорожей з зірками : Мексика, М'янма, Балі, Норвегія, Португалія, Куба, Азербайджан, Октоберфест, Марокко, Бутан і ще 10 інших! - продам нарешті сценарій повнометражної комедії - допишу 10-серійний серіал, а потім ще один - побудую будинок - пику сина (ну, не особисто я, але буду брати участь в процесі) І напевно зроблю ще багато чого незапланованого 🙂 Сподіваюся, ви будете зі мною в наступному році! У нас все вийде! 💪😃 # планина2020

Допіс, Поширення Антон Лірник (@lirnik)

Вадим "Рембо" Галигін

Незлобин, "Сестри Зайцеви", Гавр та інші: куди зникли зірки першого Comedy Club

кадр ТНТ

КВНник з Білорусі Вадим Галигін виступав у Сomedy Club з мініатюрами і монологами з 2005 по 2007 і з 2011 по 2015 рік. Пішов з проекту, щоб зайнятися власним бізнесом.

У 2007 році Галигін зіграв головну роль у новорічному мюзиклі "Привид мильної опери" на каналі СТС. У 2009 році артист був суддею шоу "Слава Богу, ти прийшов!". Також брав участь у третьому сезоні шоу "Дві зірки", був одним з ведучих премії "Муз-ТВ 2009", ведучим шоу "Люди, коні, кролики та домашні ролики" на українському каналі ICTV.

З 2018 року є ведучим "Анекдот Шоу Вадима Галигіна в Одноклассниках" і шоу "Батьки і Ці". Є обличчям рекламної кампанії торгової мережі "Ельдорадо".

Гавриїл "Гавр" Гордєєв

Незлобин, "Сестри Зайцеви", Гавр та інші: куди зникли зірки першого Comedy Club

кадр ТНТ

"Гавр" брав участь у Сomedy Club з 2006 по 2012 рік – з мініатюрами, монологами, рубрикою "Гавр Upgrade". Крім того, спільно з Тимуром Батрутдіновим був учасником групи "Губи" і "Два Антони".

З 2011 по 2016 роки Гавриїл Гордєєв був радником віце-президента "Ощадбанку Росії" з креативу, комунікацій і просування, з 2011 по 2014 роки був співвласником ресторану Olivetta в Москві. З липня 2018 року є генеральним продюсером нового ТВ-каналу "Матч! Прем'єр".

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Дмитро Хрустальов

Незлобин, "Сестри Зайцеви", Гавр та інші: куди зникли зірки першого Comedy Club

Rutube

Дмитро Хрустальов – в минулому капітан команди КВН "Збірна Санкт-Петербурга" – в 2007 році став учасником програми Comedy Club у дуеті "Митя і Вітя" з Віктором Васильєвим.

Був ведучим шоу Comedy Woman з 2008 по 2014 рік, а в 2013 році став співведучим Івана Урганта в програмі "Вечірній Ургант" на "Первом канале" Росії.

З 2018 року Дмитро Хрустальов є членом Опікунської ради благодійного фонду, який надає допомогу дітям з хворобами нервової системи. У жовтні 2018 року артист дебютував у театрі, зігравши в комедії "За двома зайцями" роль Голохвастова.

"Сестри Зайцеви"

Незлобин, "Сестри Зайцеви", Гавр та інші: куди зникли зірки першого Comedy Club

74.ru

Дует "Сестри Зайцеви" створили колишні гравці КВН Роман Юнусов та Олексій Ліхницький. Разом вони також вели ранковий ефір на радіо "Максимум". З березня 2018 року Юнусов – ведучий програми "Шоу вихідного дня" на каналі "СТС".

Олексій Ліхницький встиг знятися у фільмі "Що творять чоловіки" і взяти участь в озвучуванні фільму "Снігова королева – 2: Перезаморозка".

Крім того, Ліхницький захоплюється музикою і професійно виступає в ролі діджея. Він регулярно гастролює по Росії, виступаючи в найпрестижніших нічних клубах.

У мене роман!

Допіс, Поширення Олексій Ліхницький (@likhnitsky)

Олександр Незлобін

Незлобин, "Сестри Зайцеви", Гавр та інші: куди зникли зірки першого Comedy Club

кадр ТНТ

Стендап-комік Олександр Незлобін запам'ятався своїми гумористичними монологами про взаємини чоловіків і жінок. З 2009 року виступає в клубах як DJ Nezlob.

У 2013 році на ТНТ відбулася прем'єра серіалу "Неzлоб" – ситкому Олександра Незлобіна "про життя Олександра Незлобіна з Олександром Незлобіним у головній ролі".

Незлобин також написав сценарій і зіграв одну з ролей у фільмі "Випускний" (2014). У липні 2018 року гуморист залишив ТНТ і перейшов на канал СТС.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як склалася доля зірок українського Сomedy Club.

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Автор
Аліна Мельник
Особи
Андрій Молочний Антон Лірник
Місце
Росія
Теги
актор шоу-бизнес шоу Comedy Club зірки
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
ТНТ это же телеканал страны ахрессора! Они же запрещены!
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