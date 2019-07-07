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Нев'їздна в Україну співачка заявилася в захоплений Донецьк: відеофакт

11.1тЧитати матеріал російською

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну, дала великий концерт у окупованому Донецьку.

Відео з концерту співачка поділилася в Instagram і заявила, що далі збирається везти "гарний настрій" в захоплений бойовиками Луганськ.

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"До побачення, теплий Донецьк! Дякую за серця і масовий хор!!! Здрастуй, Луганськ! Я знаю, як ви чекаєте гарний настрій і теж готуйтеся співати всі пісні", - написала Лоліта.

Лоліті заборонили в'їзд в Україну на 3 роки

Лоліті заборонили в'їзд в Україну на 3 роки

прес-служба "Жари"

Однак не всі шанувальники співачки були в захопленні від її вчинку. Деякі вважали, що Лоліта порушує закон України. "Сама порушує закон України, а потім обурюється, чого це їй закрили в'їзд", - писали в коментарях.

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Інші назвали концерт Лоліти "найкращим концертом в Донецьку за 5 років війни": "Спасибі за чудовий концерт, це був кращий за 5 років війни ... 12000 людей повірили вам".

Нев'їздна в Україну співачка заявилася в захоплений Донецьк: відеофакт
Нев'їздна в Україну співачка заявилася в захоплений Донецьк: відеофакт
Нев'їздна в Україну співачка заявилася в захоплений Донецьк: відеофакт
Нев'їздна в Україну співачка заявилася в захоплений Донецьк: відеофакт
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Нагадаємо, в квітні 2017 року Лоліту, що прямувала в Україну, висадили з поїзда на прикордонному контролі і змусили повертатися в Москву. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби України, Лоліті заборонили в'їзд в країну на три роки. Рішення пов'язане з відвідуванням артисткою Керчі в 2015 році.

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

фото РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта назвала Крим частиною України, засудивши будь-яку війну. Вона зазначила, що не бере участі в політичних іграх і по натурі є пацифістом. Після цього визнання співачка стала жертвою жорсткого обману.

У липні 2019 року стало відомо, що Мілявська дасть концерт в окупованому Донецьку.

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Особи
ЛолітаЛоліта Мілявська
Місце
УкраїнаДонецьк
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К Денис
К Денис
Аха ха пустые улицы Донецка прям бросаются в глаза... И П.С. Авторитета, таланта, и просто человечности в Лолите в миллиарды раз больше чем в том же утырке Вакарчуке, или Макаревич который просто конченный имбецил))))))) Лолите респект и уважение)))) давайте псины блюйте слюнями брызжите чумные псины)))
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