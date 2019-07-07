Нев'їздна в Україну співачка заявилася в захоплений Донецьк: відеофакт

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну, дала великий концерт у окупованому Донецьку.
Відео з концерту співачка поділилася в Instagram і заявила, що далі збирається везти "гарний настрій" в захоплений бойовиками Луганськ.
"До побачення, теплий Донецьк! Дякую за серця і масовий хор!!! Здрастуй, Луганськ! Я знаю, як ви чекаєте гарний настрій і теж готуйтеся співати всі пісні", - написала Лоліта.
Лоліті заборонили в'їзд в Україну на 3 роки
прес-служба "Жари"
Однак не всі шанувальники співачки були в захопленні від її вчинку. Деякі вважали, що Лоліта порушує закон України. "Сама порушує закон України, а потім обурюється, чого це їй закрили в'їзд", - писали в коментарях.
Інші назвали концерт Лоліти "найкращим концертом в Донецьку за 5 років війни": "Спасибі за чудовий концерт, це був кращий за 5 років війни ... 12000 людей повірили вам".
Нагадаємо, в квітні 2017 року Лоліту, що прямувала в Україну, висадили з поїзда на прикордонному контролі і змусили повертатися в Москву. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби України, Лоліті заборонили в'їзд в країну на три роки. Рішення пов'язане з відвідуванням артисткою Керчі в 2015 році.
Лоліта Мілявська
фото РІА Новини
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта назвала Крим частиною України, засудивши будь-яку війну. Вона зазначила, що не бере участі в політичних іграх і по натурі є пацифістом. Після цього визнання співачка стала жертвою жорсткого обману.
У липні 2019 року стало відомо, що Мілявська дасть концерт в окупованому Донецьку.
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