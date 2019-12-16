Невістка Ющенка засвітила розкішні форми у відвертому купальнику: спекотні фото красуні

Невістка третього президента України Віктора Ющенка Олена Безугла показала спокусливі форми у відвертому купальнику.

Відповідним знімком Олена поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Олена Безугла Інстаграм

Так, зараз дівчина відпочиває на Мальдівах, звідки регулярно публікує фотографії. На одному зі знімків Олена позує в яскраво-жовтому купальнику, який підкреслив пишні груди.

Олена Безугла Інстаграм

Примітно, що в своєму Instagram Олена час від часу радує шанувальників сексуальними кадрами.

Олена Безугла Інстаграм

Олена Безугла Інстаграм

Олена Безугла Інстаграм

Олена Безугла Інстаграм

Олена Безугла Інстаграм

Олена Безугла Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невістка третього президента України Віктора Ющенка Олена Безугла показала зворушливе весільне фото з чоловіком.

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