Невістка Ющенка вразила мережу спокусливим фото

Невістка третього президента України Віктора Ющенка Олена Безугла вразила мережу спокусливим знімком.

Відповідне фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій майці, продемонструвавши пишні груди.

"Жінка захоче — крізь скелю пройде", — написала Олена, додавши до посту ще кілька висловлювань.

Олена Безугла Фото: instagram/olena_yushchenko

Олена Безугла Фото: instagram/olena_yushchenko

Зазначимо, що користувачі мережі прийшли в захват від нової публікації невістки Віктора Ющенка. Вони засипали Олену компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невістка третього президента України Віктора Ющенка Олена Безугла показала зворушливе весільне фото з чоловіком.

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