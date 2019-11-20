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20 листопада • оновлено в 04:09
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Невістка Ющенка вразила мережу спокусливим фото

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Невістка третього президента України Віктора Ющенка Олена Безугла вразила мережу спокусливим знімком.

Відповідне фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій майці, продемонструвавши пишні груди.

"Жінка захоче — крізь скелю пройде", написала Олена, додавши до посту ще кілька висловлювань.

Олена Безугла

Олена Безугла

Фото: instagram/olena_yushchenko

Олена Безугла

Олена Безугла

Фото: instagram/olena_yushchenko

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Зазначимо, що користувачі мережі прийшли в захват від нової публікації невістки Віктора Ющенка. Вони засипали Олену компліментами.

Невістка Ющенка вразила мережу спокусливим фото
Невістка Ющенка вразила мережу спокусливим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невістка третього президента України Віктора Ющенка Олена Безугла показала зворушливе весільне фото з чоловіком.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Віктор Ющенко
Місце
Україна
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