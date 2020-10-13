Невістка Оксани Марченко показала обличчя без макіяжу. Фото

Невістка української телеведучої Оксани Марченко Катерина показала, як вона виглядає без макіяжу і при повному "параді".

Відповідний знімок "до" і "після" дівчина опублікувала в особистих Instagram-сторіз. На ньому вона позувала перед дзеркалом у гардеробній.

"Нормально з макіяжем чи краще не фарбуватися?" – запитала в шанувальників Катерина.

Невістка Оксани Марченко Катерина Instagram 90_katerina_60

Обраниця 23-річного Богдана Марченка Катерина – модель, фотографиня та блогерка. Пара побралася 10 жовтня в Києві. Свято проходило у вишуканому ресторані, а розважали гостей відомі зірки українського шоу-бізнесу, серед яких: Олег Винник, Макс Барських, Вєрка Сердючка з мамою, дует "Кролики" та піаніст-віртуоз Євген Хмара.

Богдан Марченко з коханою Катериною і друзями Instagram Лізи Полторікової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча, дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко називала свої рецепти щасливого шлюбу. На такий пост її надихнула важлива подія в житті – вони з чоловіком відсвяткували 17-ту річницю шлюбу.