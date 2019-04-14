Невістка народного артиста України завела Instagram відвертим фото

Телеведуча і б'юті-блогер Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, вразила своїх шанувальників в Instagram сексуальним фото.

На особистій сторінці в соцмережі дівчина опублікувала селфі в дзеркалі, на якому зображена в одній лише білизні. На фото також можна розглянути ефектне тату на її лівому стегні.

Своїм постом у соцмережі Логунова запросила фоловерів приєднатися до марафону. Для поста блогер зняла себе в спальні в комплекті чорної білизни.

У коментарях підписники Логунової похвалили її зовнішність та фігуру. Деякі попросили розкрити секрет, як привести себе в норму після пологів.

"Поліно, шикарна фігура", "Дуже сексуальна", "Тіло - цукерочка", "Поліно, розкрийте секрет. Виглядаєте просто дивовижно", - вказали під знімком Логунової.

Як писав раніше OBOZREVATEL, український актор, онук знаменитого актора Богдана Ступки Дмитро, поділився сумною історією про свої стосунки з колишньою дівчиною.

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