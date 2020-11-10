Невістка Марченко "порушила правила" і вперше показала особисті знімки з чоловіком

Невістка відомої телеведучої Оксани Марченко і депутата Віктора Медведчука – Катерина Марченко – порушила свої суворі правила і вперше показала публіці кадри зі свого весілля.

Так, раніше дівчина зазначала, що не публікуватиме спільні фото з чоловіком і не розповідатиме про особисте життя в мережі – для неї це було неприпустимим. Незважаючи на це, на особистій сторінці в Instagram Катерина показала спільні знімки із сином Марченко – Богданом.

"Ще вчора – наречений і наречена... І ось пролетів місяць, як ти мій законний чоловік, а я твоя дружина... Ти мій найдорожчий скарб і коханий чоловік! Люблю тебе і бажаю нам великого світлого майбутнього", – зворушливо звернулася Катерина до чоловіка.

Весілля сина Марченко. Instagram Катерини Марченко

Весілля Богдана та Катерини Марченків. Instagram Катерини Марченко

Катерина і Богдан Марченки Instagram Катерини Марченко

Також дівчина показала пікантні знімки зі зборів нареченої – вона позувала в короткому шовковому халатику у ванній кімнаті.

Невістка Марченко в халаті. Instagram Катерини Марченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, обраниця 23-річного Богдана Марченка – Катерина – модель, фотографка і блогерка. Пара одружилася 10 жовтня в Києві. Свято проходило у вишуканому ресторані, а розважали гостей відомі зірки українського шоу-бізнесу, серед яких: Олег Винник, Макс Барських, Вєрка Сердючка з мамою, дует "Кролики" і піаніст-віртуоз Євген Хмара.