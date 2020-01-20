Невістка Алли Пугачової знялася в гарячому відео

Дружина Микити Преснякова Олена Краснова-Преснякова показала пляжне відео, що зачаровує.

У ролику дружина онука Алли Пугачової позує у відвертому купальнику на тлі сонця, що заходить над океаном.

"Не терпиться поділитися з вами творінням violin photos, у мене ніколи не було відео красивіше цього... Знімали на пляжі з вулканічним піском, контраст океану і берега заворожує... Ну і звичайно ж цей захід сонця", - написала Олена.

Нагадаємо, син Крістіни Орбакайте Микита Пресняков одружився на Олені Красновій у 2017 році.

Микита Пресняков і Олена Краснова-Преснякова

Як писав OBOZREVATEL, на дні народження Ігоря Ніколаєва Алла Пугачова несподівано перервала танець з ювіляром.

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