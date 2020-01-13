Головна Новини
13 січня • оновлено в 10:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Невістка Алли Пугачової після натяку Галкіна про вагітність оголилася

1.7т
Читати матеріал російською

Невістка Алли Пугачової Олена Краснова-Преснякова після натяку Максима Галкіна про вагітність оголилася.

Знімок дівчина опублікувала в Інстаграм.

Новини
Дочка Пугачової з онукою нарвалися на гнів через гуляння на Красній площі

"Найулюбленіше місце на землі. Цього разу вирішили трохи урізноманітнити відпочинок і відвідати два готелі. Спочатку зупинилися в Убуде, природа тут заворожує! Готель знаходиться в серці джунглів. Ну а наступна зупинка за традицією Нуса Дуа. Там вже будемо плавати в океані і баааагато серфити", - написала Краснова-Преснякова з Балі.

На фото вона у купальнику. І не схоже (принаймні, поки що), що вона вагітна.

Олена Краснова одружена з Микитою Пресняковим з 2015 року.

Нещодавно Максим Галкін натякнув, що скоро Пугачова стане прабабусею.

Другому онуку Пугачової - Дені Байсарову – 21 рік. Але він поки без пари.

Дивіться також на OBOZREVATEL, як Алла Пугачова недавно приголомшила.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Микита Пресняков Максим Галкін Алла Пугачова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги