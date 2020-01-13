Невістка Алли Пугачової після натяку Галкіна про вагітність оголилася

Невістка Алли Пугачової Олена Краснова-Преснякова після натяку Максима Галкіна про вагітність оголилася.

Знімок дівчина опублікувала в Інстаграм.

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"Найулюбленіше місце на землі. Цього разу вирішили трохи урізноманітнити відпочинок і відвідати два готелі. Спочатку зупинилися в Убуде, природа тут заворожує! Готель знаходиться в серці джунглів. Ну а наступна зупинка за традицією Нуса Дуа. Там вже будемо плавати в океані і баааагато серфити", - написала Краснова-Преснякова з Балі.

На фото вона у купальнику. І не схоже (принаймні, поки що), що вона вагітна.

Олена Краснова одружена з Микитою Пресняковим з 2015 року.

Нещодавно Максим Галкін натякнув, що скоро Пугачова стане прабабусею.

Другому онуку Пугачової - Дені Байсарову – 21 рік. Але він поки без пари.

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