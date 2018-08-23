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Невинність за 100 тис. євро: молода модель зважилася на ризикований аукціон

5.2тЧитати новину російською

Азербайджанська модель Махбуба Мамедзаде вирішила продати невинність, щоб забезпечити себе житлом.

Своє оголошення вона розмістила на спеціальному сайті Cinderella Escorts, повідомляє Sputnik. У відеоролику, прикріпленому до посту, модель розповіла про мотиви свого вчинку.

За словами Мамедзаде, на виручені гроші вона збирається купити будинок, у якому могла б жити разом із матір'ю.

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Махбуба Мамедзаде

"Мене звуть Марія. Я родом з Азербайджану. Я хочу продати свою цноту, тому що хочу придбати будинок, у якому могла би жити разом зі своєю матір'ю. До всього цього, хочу подорожувати по світу разом із нею і жити в Америці, де і маю намір продовжити свою модельну кар'єру. У мене мрія - працювати в одному із кращих модельних агентств", - говорить дівчина.

Стартова ціна, за умовами сайту, 100 тисяч євро, але сума угоди може змінитися. Переможець аукціону проведе з дівчиною ніч в одному з готелів Німеччини.

Махбуба Мамедзаде

Махбуба Мамедзаде

Махбуба Мамедзаде

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель із Італії Ніколь виставила на продаж у мережі власну невинність. На цей крок 18-річна дівчина пішла заради навчання у знаменитому Кембриджському університеті (Англія).

Місце
Азербайджан
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