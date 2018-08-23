Невинність за 100 тис. євро: молода модель зважилася на ризикований аукціон

Азербайджанська модель Махбуба Мамедзаде вирішила продати невинність, щоб забезпечити себе житлом.

Своє оголошення вона розмістила на спеціальному сайті Cinderella Escorts, повідомляє Sputnik. У відеоролику, прикріпленому до посту, модель розповіла про мотиви свого вчинку.

За словами Мамедзаде, на виручені гроші вона збирається купити будинок, у якому могла б жити разом із матір'ю.

Махбуба Мамедзаде

"Мене звуть Марія. Я родом з Азербайджану. Я хочу продати свою цноту, тому що хочу придбати будинок, у якому могла би жити разом зі своєю матір'ю. До всього цього, хочу подорожувати по світу разом із нею і жити в Америці, де і маю намір продовжити свою модельну кар'єру. У мене мрія - працювати в одному із кращих модельних агентств", - говорить дівчина.

Стартова ціна, за умовами сайту, 100 тисяч євро, але сума угоди може змінитися. Переможець аукціону проведе з дівчиною ніч в одному з готелів Німеччини.

Махбуба Мамедзаде

Махбуба Мамедзаде

Махбуба Мамедзаде

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель із Італії Ніколь виставила на продаж у мережі власну невинність. На цей крок 18-річна дівчина пішла заради навчання у знаменитому Кембриджському університеті (Англія).