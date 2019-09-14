Головна Новини
15 вересня • оновлено в 01:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Невиліковно: лікар повідомив тривожні новини про стан Заворотнюк

Читати матеріал російською

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка, за даними ЗМІ, хвора на рак мозку – гліобластому, – неможливо прооперувати.

Таку заяву КП зробив нейрохіруг В'ячеслав Рак, співробітник Центру радіохірургії НДІ ім. Н.В. Скліфосовського, який спеціалізується на захворюваннях головного мозку. Він зазначив, що перемогти цю пухлину практично неможливо, і навіть п'ятирічне виживання становить лічені відсотки.

"Головна складність гліобластоми в тому, що вона проростає крізь здорові тканини головного мозку, тому чітко обмежити її розміри неможливо. Зазвичай така пухлина на 2-3 сантиметри більша, ніж лікар бачить за допомогою КТ або МРТ.

Новини
Це карма? У мережі згадали про поїздки Заворотнюк у вкрадений Крим

Якщо пухлина розвинулася до такої стадії, що пацієнт знаходиться в комі, можливості провести операцію вже немає. Тому при такому захворюванні рідко використовується оперативне втручання, частіше – комбінована терапія, хіміотерапія, променева. Тільки так можна продовжити життя людині", – сказав лікар.

Він додав, що точні причини виникнення гліобластоми медикам досі не відомі.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
онкологія Боротьба з онкологією
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес рак хвороба Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel