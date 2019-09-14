Невиліковно: лікар повідомив тривожні новини про стан Заворотнюк

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка, за даними ЗМІ, хвора на рак мозку – гліобластому, – неможливо прооперувати.

Таку заяву КП зробив нейрохіруг В'ячеслав Рак, співробітник Центру радіохірургії НДІ ім. Н.В. Скліфосовського, який спеціалізується на захворюваннях головного мозку. Він зазначив, що перемогти цю пухлину практично неможливо, і навіть п'ятирічне виживання становить лічені відсотки.

"Головна складність гліобластоми в тому, що вона проростає крізь здорові тканини головного мозку, тому чітко обмежити її розміри неможливо. Зазвичай така пухлина на 2-3 сантиметри більша, ніж лікар бачить за допомогою КТ або МРТ.

Якщо пухлина розвинулася до такої стадії, що пацієнт знаходиться в комі, можливості провести операцію вже немає. Тому при такому захворюванні рідко використовується оперативне втручання, частіше – комбінована терапія, хіміотерапія, променева. Тільки так можна продовжити життя людині", – сказав лікар.

Він додав, що точні причини виникнення гліобластоми медикам досі не відомі.

Анастасія Заворотнюк КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

Сусіди розповіли про жахливий зовнішный вигляд актриси і повідомили про її ушпиталення.

Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.

На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.

Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.

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