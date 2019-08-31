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"Невгамовний": голий Газманов у рушнику ошелешив мережу танцями

1.6т Читати матеріал російською

68-річний російський співак Олег Газманов, якому заборонено в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, ошелешив шанувальників танцями в рушнику.

Відповідне відео опублікувала його дружина Марина на своїй сторінці в Instagram, поділившись кадрами з відпочинку у Сочі після "Нової хвилі" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"На зарядку ставай", – підписала вона під постом, на якому спочатку жваво танцює голий Газманов в блакитному рушнику на тлі моря, після чого сама Марина з гнучкістю пантери крокує в танцювальному залі.

Газманов у рушнику

Газманов у рушнику

Кадр з відео

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"Він з вами все молодше і енергійніше", "Невгамовний Олег Газманов", "Дідусю", "Унікальні люди", "Ви пантера, він ваш Лев", – відреагували користувачі.

"Невгамовний": голий Газманов у рушнику ошелешив мережу танцями
"Невгамовний": голий Газманов у рушнику ошелешив мережу танцями
"Невгамовний": голий Газманов у рушнику ошелешив мережу танцями
"Невгамовний": голий Газманов у рушнику ошелешив мережу танцями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше щасливий Газманов заговорив про те, що у нього все ще є можливість завести дітей.

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Особи
Олег Газманов Марина Газманова
Місце
Росія Сочі
Тег
шоу-бизнес
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