"Невгамовний": голий Газманов у рушнику ошелешив мережу танцями

68-річний російський співак Олег Газманов, якому заборонено в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, ошелешив шанувальників танцями в рушнику.

Відповідне відео опублікувала його дружина Марина на своїй сторінці в Instagram, поділившись кадрами з відпочинку у Сочі після "Нової хвилі" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"На зарядку ставай", – підписала вона під постом, на якому спочатку жваво танцює голий Газманов в блакитному рушнику на тлі моря, після чого сама Марина з гнучкістю пантери крокує в танцювальному залі.

Газманов у рушнику Кадр з відео

"Він з вами все молодше і енергійніше", "Невгамовний Олег Газманов", "Дідусю", "Унікальні люди", "Ви пантера, він ваш Лев", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше щасливий Газманов заговорив про те, що у нього все ще є можливість завести дітей.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!