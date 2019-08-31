"Невгамовний": голий Газманов у рушнику ошелешив мережу танцями

68-річний російський співак Олег Газманов, якому заборонено в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, ошелешив шанувальників танцями в рушнику.
Відповідне відео опублікувала його дружина Марина на своїй сторінці в Instagram, поділившись кадрами з відпочинку у Сочі після "Нової хвилі" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"На зарядку ставай", – підписала вона під постом, на якому спочатку жваво танцює голий Газманов в блакитному рушнику на тлі моря, після чого сама Марина з гнучкістю пантери крокує в танцювальному залі.
Газманов у рушнику
Кадр з відео
"Він з вами все молодше і енергійніше", "Невгамовний Олег Газманов", "Дідусю", "Унікальні люди", "Ви пантера, він ваш Лев", – відреагували користувачі.
Добрий ранок! На розминку ставай! Два повідомляють судини ти і я і в радості, і в горі. Всі почуття на двох. Так що радіємо більше і яскравіше в парах! Погода -Ясно дні, іспьyoм по капелькe, дрібними ковточками ... @oleggazmanov # моіясниедні #love #live #followforfollowback #instagood #instagram #me #good #goodmorning #goodlife
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше щасливий Газманов заговорив про те, що у нього все ще є можливість завести дітей.
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