"Невдячне дівчисько!" Маркл знову потрапила в скандал через родичів

80-річний дядько Меган Маркл Майкл Маркл заявив, що вона погано ставиться до членів сім'ї. Літній чоловік страждає на хворобу Паркінсона, але не отримує від племінниці турботи.
Чоловік зазначив, що саме він багато років тому допоміг племінниці влаштуватися на стажування в посольство США в Аргентині, де та робила великі успіхи. За його словами, Меган могла стати відмінним політиком, пише Daily Mail.
Мегарн Маркл
hellomagazine.com
"Я зробив для неї більше, ніж інші. Мабуть, зробив навіть більше, ніж хто б то не був, а тепер це невдячне дівчисько навіть не цікавиться моїм здоров'ям", - говорить Маркл.
Майкл Маркл
Daily Mail
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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