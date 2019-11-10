"Невдячне дівчисько!" Маркл знову потрапила в скандал через родичів

80-річний дядько Меган Маркл Майкл Маркл заявив, що вона погано ставиться до членів сім'ї. Літній чоловік страждає на хворобу Паркінсона, але не отримує від племінниці турботи.

Чоловік зазначив, що саме він багато років тому допоміг племінниці влаштуватися на стажування в посольство США в Аргентині, де та робила великі успіхи. За його словами, Меган могла стати відмінним політиком, пише Daily Mail.

Мегарн Маркл hellomagazine.com

"Я зробив для неї більше, ніж інші. Мабуть, зробив навіть більше, ніж хто б то не був, а тепер це невдячне дівчисько навіть не цікавиться моїм здоров'ям", - говорить Маркл.

Майкл Маркл Daily Mail

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