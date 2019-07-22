Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Нє*уй робити!" Відомий український комік жорстко висміяв вибори в Раду

5.6т Читати матеріал російською

Український шоумен Вадим Мічковський, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора, жорстко висміяв вибори в Верховну Раду.

Так, гумористичний ролик він опублікував на своїй сторінці в Instagram. В ньому він поглумився над кандидатами в народні депутати України (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Нє*уй робити!" Відомий український комік жорстко висміяв вибори в Раду

Дядя Жора

Фото з Instagram

"Шановні українці! Я Петро Іванович Здун вирішив йти до Верховної Ради України. І тому я створив свою партію — П.І.Здуна. Чому я вирішив балотуватися до Верховної Ради? Тому що мені, як і іншим кандидатам, н**уй робити. Хочу зізнатися вам чесно: я йду в Раду, тому що хочу спіз**ти побільше грошей в країни і жити шикарно. І це я говорю вам чисту правду", іронічно висловився Дядя Жора.

Новини
Голосуй за дядю Жору! Шоумен розповів, чи піде в політику

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особа
Дядя Жора
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
24
Смішно
3
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Дядю Жору в "Голос"не пригласили,обиделся.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel