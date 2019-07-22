"Нє*уй робити!" Відомий український комік жорстко висміяв вибори в Раду

Український шоумен Вадим Мічковський, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора, жорстко висміяв вибори в Верховну Раду.

Так, гумористичний ролик він опублікував на своїй сторінці в Instagram. В ньому він поглумився над кандидатами в народні депутати України (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Дядя Жора Фото з Instagram

"Шановні українці! Я Петро Іванович Здун вирішив йти до Верховної Ради України. І тому я створив свою партію — П.І.Здуна. Чому я вирішив балотуватися до Верховної Ради? Тому що мені, як і іншим кандидатам, н**уй робити. Хочу зізнатися вам чесно: я йду в Раду, тому що хочу спіз**ти побільше грошей в країни і жити шикарно. І це я говорю вам чисту правду", — іронічно висловився Дядя Жора.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

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