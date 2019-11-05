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5 листопада • оновлено в 13:09
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Netflix зняв п'ятигодинний фільм про українця: хто він і чим "прославився"

1.3т Читати матеріал російською

Netflix показав документальний фільм "Диявол по сусідству" про українця Івана Дем'янюка, якого називали оператором газових камер в концтаборах на території Польщі.

Зняли стрічку ізраїльські режисери Деніел Сіван і Йоссі Блох, пише "Комсомольская правда".

Netflix зняв п'ятигодинний фільм про українця: хто він і чим "прославився"

Постер до фільму

Фільм починається з подій 1985 року, коли Івана Дем'янюка, який жив разом з дітьми і внуками в Клівленді, дозволяють депортувати в Ізраїль. Головний герой фільму 30 років прожив в США, працював на заводі "Форд", відвідував українську церкву і навіть не мав жодного автомобільного штрафу.

Netflix зняв п'ятигодинний фільм про українця: хто він і чим "прославився"

Суд на Дем'янюком почався в 1987-му і проходив в конференц-залі з посиленими заходами безпеки. Громадянин США давав свідчення на українській мові.

Netflix зняв п'ятигодинний фільм про українця: хто він і чим "прославився"

У другому епізоді суд триває, архівні зйомки змінюються коментарями учасників процесу – адвоката і одного з обвинувачів.

Netflix зняв п'ятигодинний фільм про українця: хто він і чим "прославився"

Netflix

Третя серія фільму розповідає про експертизу, яка повинна була підтвердити або спростувати впевненість свідків у тому, що перед ними Іван Грозний. Четверта частина фільму присвячена промові Івана Дем'янюка в суді. Він говорив, що співчуває єврейському народу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва потрапив до лонг-лист кінопремії "Оскар" в номінації "Міжнародний повнометражний фільм".

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семенов Александр
семенов Александр
Есть чым пышатыся!!! "Потрэбуймо допомогы - Агрэссии нэ пооявляймо!!!"
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Настоящий патриот Украины. Надеюсь со временем улицу в Киеве назовут в его честь в рамках декоммунизации.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Так вот откуда у украинцев страсть к газу
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