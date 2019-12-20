Netflix випустив серіал "Відьмак": в мережі з'явився кадр пікантної сцени

20 грудня на стрімінговій платформі Netflix вийшов один з найбільш очікуваних серіалів року "Відьмак". Так, в мережу вже встигли злити кадр пікантної сцени з шоу.

Користувач Reddit під ніком PieSar поділився фото, на якому можна побачити оголених головних героїв: відьмака Геральта (Генрі Кавілла) і чародійку Йенніфер (Аню Чалотру). Вони разом приймали ванну.

Серіал "Відьмак" Фото: Netflix

Пікантний кадр із серіалу "Відьмак" Фото: reddit.com

Зазначимо, що глядачам вже доступні відразу вісім епізодів "Відьмака" з середньою тривалістю близько години. Де дивитися серіал дізнайтеся тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зйомки "Відьмака" проходили в Східній Європі. Перший сезон робили недалеко від Будапешту на кіностудії Korda Studios. На ній є локації середньовічного комплексу, що дозволяють передати атмосферу світу Відьмака.

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