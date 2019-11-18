"Несправедливість зашкалює": в мережі розгорівся скандал через півфінал "Танці з зірками"

У півфіналі популярного проекту "Танці з зірками" шоу за крок до перемоги покинули Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, через що в мережі спалахнув скандал.

Так, більшість глядачів заявили, що не згодні з результатами, адже покинути проект повинна була зовсім інша пара. Фото і відео з виступу Остапчука та Гвоздьової розміщено в Instagram.

Під час виконання другого танцю, разом з учасниками на паркет вийшли судді. Пара Остапчук і Гвоздьова виконали фристайл разом з Франциско Гомесом.

А третій танець пари виконували парами. Так, Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова танцювали на паркеті з Вікторією Булітко і Дмитром Дігусаром.

В результаті оцінок журі в кінці турнірної таблиці опинилися Вікторія Булітко і Дмитро Дігусар, однак після підрахунку глядацьких голосів шоу покинули Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова Інстаграм

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова Інстаграм

Такий результат розчарував багатьох глядачів:

"Булітко не танцює! Вова мав бути в фіналі", "Володимира можна було залишити, а ось деяких улюбленців суддів давно потрібно було прибрати з шоу", "Як Булітко зі своєю технікою пройшла в фінал!", "Поверніть Остапчука", "Дерев'яна Булітко залишилася, а Остапчук, який показав прогрес, пішов, логіки нуль ".

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова Інстаграм

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова Інстаграм

Як раніше писав OBOZREVATEL, 10 листопада, відбувся чвертьфінал шоу "Танці з зірками". В результаті оцінок журі, глядацьких голосів і "танцю за життя" проект покинула Олена Кравець та її партнер Максим Леонов.

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