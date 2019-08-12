"Несподівано!" Зірка "Кварталу" засвітила груди в пікантній фотосесії

Учасниця гумористичного проекту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія вразила мережу пікантним фото.

Відповідний знімок актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білій сукні з дуже глибоким вирізом, засвітивши груди.

Віра Кекелія Фото з Instagram

Віра Кекелія засвітила груди Фото з Instagram

Шанувальники прийшли в захват від нового фото Віри. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Віри Кекелії, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Спокуслива Віра Кекелія Фото з Instagram

Віра Кекелія у відвертому купальнику Фото з Instagram

Віра Кекелія засвітила груди Фото з Instagram

Віра Кекелія ефектно оголила спину Фото з Instagram

Віра Кекелія сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актрисі проекту "Жіночий квартал" Аліні Гордієнко зробили пропозицію руки і серця під час шоу "Ліга сміху" в Одесі.

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