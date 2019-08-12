"Несподівано!" Зірка "Кварталу" засвітила груди в пікантній фотосесії

Учасниця гумористичного проекту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія вразила мережу пікантним фото.
Відповідний знімок актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білій сукні з дуже глибоким вирізом, засвітивши груди.
Віра Кекелія
Фото з Instagram
Віра Кекелія засвітила груди
Фото з Instagram
Шанувальники прийшли в захват від нового фото Віри. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Віри Кекелії, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Спокуслива Віра Кекелія
Фото з Instagram
Віра Кекелія у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Віра Кекелія засвітила груди
Фото з Instagram
Віра Кекелія ефектно оголила спину
Фото з Instagram
Віра Кекелія сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актрисі проекту "Жіночий квартал" Аліні Гордієнко зробили пропозицію руки і серця під час шоу "Ліга сміху" в Одесі.
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