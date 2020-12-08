Несподівано: Тодоренко, Никитюк, Андраде та інші зірки, які кардинально змінили імідж

Регіна Тодоренко, Леся Никитюк, Мішель Андраде змінили зачіску і довжину волосся, чим сильно спантеличили своїх шанувальників.

Знаменитості люблять змінювати зовнішність і дивувати нестандартними б'юті-рішеннями. OBOZREVATEL зібрав фото зірок, які за останні дні змінили імідж до невпізнання.

Регіна Тодоренко

Відома телеведуча провела опитування в сторіз на своїй сторінці, яке показало, що багато хто не вірить, що Регіна готова кардинально в собі щось змінити. Фоловери вважали, що її максимум – натуральний колір волосся. Однак, зірка "Орла і решки" все-таки змогла вразити свою аудиторію різкою зміною образу. Тодоренко зробила рожеве омбре, що переходить в її натуральний колір.

Леся Никитюк

Як висловилася сама Никитюк, це її ребрендинг. Українська телеведуча наростила волосся до талії в кольорі ніжний блонд. На таке перевтілення Леся наважилася заради зйомок новорічної ночі в Україні. Її шанувальники відзначили, що тепер Никитюк виглядає набагато молодше за свої роки.

Мішель Андраде

Молода співачка зробила перше в житті фарбування волосся. Її зірковий стиліст-колорист і друг запропонував сміливу ідею – і Мішель погодилася. Тепер темні локони Андраде перемежовуються із карміново-червоними. Також артистка зробила модний в цьому сезоні рваний чубчик.

Анфіса Чехова

Російська телеведуча впевнена, що грудень – місяць змін. Тому зробила каре. Такі короткі волосся у Чехової були в останній раз у 2000 році. Так що її нову зачіску можна з упевненістю називати кардинальною зміною зовнішності.

Оля Полякова

Українська співачка останнім часом досить часто епатує публіку яскравою зміною зовнішності. У перші дні грудня Полякова засвітилася з довгим яскраво червоними волоссям на шоу "Маска", а після цього з короткою зачіскою в стилі Мадонни.

Halsey

Американські зірки також втомилися від монотонної карантинної рутини і захотіли щось змінити. Принаймні, в собі. Так, співачка і авторка пісень Halsey днями показала, що потрібно робити, коли в житті не вистачає фарб. Вона змінила зачіску і пофарбувала волосся у кольори веселки: фіолетовий, зелений, жовтий, рожевий та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Michelle Andrade кардинально змінила імідж. У мережі з'явилися нові фото співачки.