Несподіване батьківство: зірки, які тривалий час приховували позашлюбних дітей

Актори Г'ю Ґрант, Едді Мерфі, Сергій Безруков та інші селебріті виявилися батьками позашлюбних дітей.

Далеко не всі знаменитості мають мужність визнати позашлюбну дитину. Чоловіки бояться зруйнувати сім'ю або свою репутацію і приховують правду про позашлюбні зв'язки. OBOZREVATEL зібрав добірку зіркових батьків, які тривалий час приховували від громадськості своїх дітей.

Зірка популярного серіалу "Відіграти назад" не раз ставав героєм скандальних історій сексуального характеру. Г'ю Ґрант – батько без малого трьох позашлюбних дітей: хлопчика і дівчинки від офіціантки китайського ресторану і дівчинки від шведки Анни Еберштейн, з якою він узаконив стосунки тільки 2018 року. Цікаво, що дочку офіціантка Тінглан Хонг назвала Ксяо Кси, що в перекладі означає "щасливий сюрприз". А Еберштейн народила дочку від Гранта ще 2012 року, коли актор зустрічався з Хонг.

Відомий актор і колишній губернатор Каліфорнії потрапив в один із найгучніших секс-скандалів, коли виявилося, що в Арнольда Шварценеґґера є позашлюбний син Джозеф від служниці Мілдред Баен. Акторові вдавалося приховувати дитину від громадськості понад 14 років. Коли спливла гірка правда, його дружина Марія Шрайвер відразу ж подала заяву на розлучення.

Актор також заперечував, що в нього є позашлюбне чадо. Колишня учасниця групи Spice Girls Мелані Браун народила від Едді Мерфі доньку ще 2007 року. Про це стало відомо нещодавно, вже після проведення генетичного тесту.

Російський артист Сергій Безруков ніколи не залишався без уваги журналістів, однак йому вдалося роками майстерно приховувати від публіки відразу двох позашлюбних дітей. Про існування спадкоємців стало відомо ще 2013 року, проте тільки через три роки Безруков вирішив зізнатися в батьківстві.

У Михайла всього п'ятеро дітей: четверо від двох шлюбів і один позашлюбний син, якого Пореченков відшукав через 19 років з його народження. Хлопчик народився ще тоді, коли актор навчався в естонському училищі. Михайло поїхав у Росію будувати кар'єру, а мати дитини померла через п'ять років після розриву їхніх стосунків. Зараз актор налагодив взаємини із сином.

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