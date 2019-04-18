"Нещодавно прощалася з Началовою": Садальський розповів, як померла зірка "Кадетства"

Російський актор Станіслав Садальський розповів, як померла артистка Ірина Цивіна, відома за серіалами "Кадетство" і "Ольга".

Так, подробицями він поділився на своїй сторінці в Instagram. "Сьогодні вночі уві сні померла Іра Цивіна. Зовсім недавно у себе на сторінках вона прощалася з Сергієм Юрським, Юлею Началовою, Льошею Булдаковим, а ось тепер не стало і її — скорботна весняна черга поповнилася ще однією душею. Господи, прийми її з миром. Царство тобі небесне, прости і прощай", — написав Садальський.

Зазначимо, що смерть Цивіної для її знайомих стала справжнім шоком — артистка раніше не скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Більше того, в соціальних мережах вона публікувала радісні знімки в компанії друзів. На них зірка виглядала усміхненою і цілком здоровою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у віці 68 років раптово помер відомий російський актор Олексій Булдаков — виконавець головної ролі в серії фільмів "Особенности национальной...".

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