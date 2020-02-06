Нещастя Райлі Рід викликали гарячу дискусію в мережі

Найпопулярніша актриса на Pornhub Райлі Рід поскаржилася на проблеми в особистому житті, конфлікти з батьками і небажання мати справу з людьми взагалі через погане ставлення до неї.

Про це порнозірка розповіла на своєму Ютуб-каналі. У відео дівчина чесно відповіла на запитання шанувальників, і її розповідь викликала бурхливе обговорення.

Райлі Рід

За словами Райлі, її відносини з чоловіками не складаються через те, що вона знімається у порно. Один бойфренд просив її піти з порноіндустрії, а інший взагалі гидував її цілувати.

"Один чувак зовсім заявив, що змусить мене піти з порно - і це на третьому побаченні. Наскільки треба бути нахабним, щоб зажадати від мене піти з моєї роботи. Одного разу ми зустрічалися з хлопцем два роки, і основною проблемою у відносинах був той факт, що я займаюся порно. Лише після нашого розставання він зізнався, що іноді йому навіть не хотілося цілуватися зі мною", - поскаржилася зірка фільмів для дорослих.

Райлі Рід

Користувачі мережі розділилися в думках з цього приводу. Одні щиро розуміють, чому чоловіки не хочуть зустрічатися з Райлі, інші ж вважають – її працю потрібно поважати, і зйомки в порно – не привід її таврувати.

"Тобі х*і пхали весь день в глотку, звичайно йому не хочеться (тебе цілувати)", "А що не так з чоловіком, який не хоче цілуватися з дівчиною, у якої з високою ймовірністю був секс, в тому числі оральний, з іншим партнером?!", - з розумінням пишуть деякі глядачі.

"А ти не дивишся порно? Люди, які його роблять, також заслуговують на повагу, як і представники інших професій", "Пані та панове, де ваша толерантність. Як дивитися порно, так аллєс гут, а як поважати актрису, так найн данке" , - парирують опоненти.

При цьому у порноакторки проблеми не тільки у відносинах з протилежною статтю. Через її специфічну роботу рідний батько не хоче бачити її в своєму будинку, і соромиться вийти з дочкою куди-небудь, адже її можуть упізнати.

Райлі Рід

Також Райлі Рід зізналася, що її мати з нею давно не розмовляє.

"Я більше не розмовляю зі своєю мамою. Я намагалася вийти з нею на зв'язок, намагалася поговорити, тому що я дуже хочу нормальних відносин. Я хочу мати можливість обговорити наші проблеми. Вона ж просто відмовляється розуміти звідки все росте. Вона занадто горда і не хоче визнавати своїх помилок, і не хоче визнавати своєї поведінки. У мене більше немає мами. Ми не розмовляємо. І я сумую", - поскаржилася вона.

"Я хочу витратити свою старість і свої заощадження на притулок для собак. Буду такою шаленою собачницею, у якої буде сотня псів. І вони будуть любити мене, і я їх, тому що на* й людей", - додала Райлі.

Рід не радить людям пов'зувати життя з порноіндустрією.

"Кожен раз, як мене запитують, чи варто йти в порно - відповідь "ні". Це реально ускладнює твоє життя. Ти просто виставляєш себе на нескінченний осуд людей. І тобі просто повинно бути норм з тим, що будь-який бажаючий кожен день буде шеймити тебе. Тобі просто повинно бути це норм. Через порно я не хочу мати дітей, просто тому, що я не хочу, щоб вони зіткнулися з цькуванням через їх матір ", - зізналася дівчина.

Райлі Рід

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