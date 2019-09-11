Головна Новини
11 вересня • оновлено в 22:22
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Нервується і переживає": стало відомо про діагноз Заворотнюк

26.9т Читати матеріал російською

Директор російської актриси Анастасії Заворотнюк Марина Потапова спростувала інформацію про те, що у артистки діагностований рак мозку.

Вона зазначила, що Заворотнюк відчуває себе "нормально", повідомляє "RG".

"Нервується і переживає": стало відомо про діагноз Заворотнюк
Новини
Популярну російську актрису запідозрили в романі зі Слєпаковим

"Діагнозу "рак мозку" у неї немає. Дайте їй спокійно насолодитися материнством! Довгоочікувана дитина - це таке щастя!" - заявила Потапова.

"Нервується і переживає": стало відомо про діагноз Заворотнюк

Джерело, близьке до чоловіка актриси, зазначило, що у Заворотнюк все таки є проблеми зі здоров'ям.

"Настя нервує, переживає, не хоче нікого бачити. Так що у неї щось на зразок депресії, а не рак", - сказав інсайдер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк, відомої по головній ролі в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", діагностували онкологічне захворювання.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
21
7
Смішно
3
Цікаво
12
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel