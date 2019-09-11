"Нервується і переживає": стало відомо про діагноз Заворотнюк

Директор російської актриси Анастасії Заворотнюк Марина Потапова спростувала інформацію про те, що у артистки діагностований рак мозку.

Вона зазначила, що Заворотнюк відчуває себе "нормально", повідомляє "RG".

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"Діагнозу "рак мозку" у неї немає. Дайте їй спокійно насолодитися материнством! Довгоочікувана дитина - це таке щастя!" - заявила Потапова.

Джерело, близьке до чоловіка актриси, зазначило, що у Заворотнюк все таки є проблеми зі здоров'ям.

"Настя нервує, переживає, не хоче нікого бачити. Так що у неї щось на зразок депресії, а не рак", - сказав інсайдер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк, відомої по головній ролі в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", діагностували онкологічне захворювання.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

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