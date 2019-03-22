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"Нереальна": Ріанна розбурхала фанатів відвертим вбранням

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Популярна американська поп-співачка Ріанна вразила шанувальників новим відвертим знімком. На ньому вона позує в короткій сукні з дуже глибоким декольте, яке практично повністю оголює її груди.

Так, користувачі мережі зазначили, що артистка чудово виглядає. Фото Ріанна розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Нереальна": Ріанна розбурхала фанатів відвертим вбранням
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"Королева", "Я люблю тебе", "Приголомшливо", "Неймовірна", "Нема слів", "Богиня", "Сексуальна!", - коментують знімок шанувальники артистки.

"Нереальна": Ріанна розбурхала фанатів відвертим вбранням
"Нереальна": Ріанна розбурхала фанатів відвертим вбранням
"Нереальна": Ріанна розбурхала фанатів відвертим вбранням
"Нереальна": Ріанна розбурхала фанатів відвертим вбранням
"Нереальна": Ріанна розбурхала фанатів відвертим вбранням
"Нереальна": Ріанна розбурхала фанатів відвертим вбранням

Зазначимо, що американська співачка часто радує своїх шанувальників відвертими фото.

@savagexfenty

Публікація від badgalriri (@badgalriri)

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережу злили нові фото популярної американської співачки барбадоського походження Ріанни. На знімках дівчина позує повністю гола. Співачка в черговий раз стала жертвою хакерів.

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