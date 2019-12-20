"Неприваблива селянка, яка грає в стильну даму": в мережі жорстко висміяли молоду дружину Петросяна

Скандальна російська блогерша Олена Міро жорстко висловилася про молоду дружину Євгена Петросяна Тетяну Брухунову.

Так, у своєму блозі Міро написала статтю, в якій в пух і прах розкритикувала Брухунову. Особливо дісталося стилю 30-річної дівчини.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

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Не так давно в своєму Instagram Тетяна розповіла, що колись приймала участь у передачі "Модный приговор" в якості експерта.

"Брухунова в "Модном приговоре" — це ржака. Де Танічка і де, вибачте, мода? Завдяки серіалу "Секс у великому місті" потворних любительок одягу стали називати стильними жінками. Це неправильно. Потвора — це просто потвора, не більше того. Таня — колгосп, неприваблива і крива селянка, яка грає в стильну даму. Виходить погано", — пише Міро.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

"Більше скажу: Таня ніколи не стане стильною. У неї — нестильне обличчя. Обличчя моделі "Пряник" ніякий одяг, ніякі аксесуари не зроблять стильним, тому що стиль — це не тільки наряди, але і риси обличчя. У що Танечку не одягни, вона так і залишиться хитрою непривабливою дівчиною з поганим смаком, яка повела з родини старого Петросяна", — вважає Міро.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

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