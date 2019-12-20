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20 грудня • оновлено в 13:31
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"Неприваблива селянка, яка грає в стильну даму": в мережі жорстко висміяли молоду дружину Петросяна

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Скандальна російська блогерша Олена Міро жорстко висловилася про молоду дружину Євгена Петросяна Тетяну Брухунову.

Так, у своєму блозі Міро написала статтю, в якій в пух і прах розкритикувала Брухунову. Особливо дісталося стилю 30-річної дівчини.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

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У росЗМІ заговорили про вагітність молодої дружини Петросяна

Не так давно в своєму Instagram Тетяна розповіла, що колись приймала участь у передачі "Модный приговор" в якості експерта.

"Брухунова в "Модном приговоре" це ржака. Де Танічка і де, вибачте, мода? Завдяки серіалу "Секс у великому місті" потворних любительок одягу стали називати стильними жінками. Це неправильно. Потвораце просто потвора, не більше того. Таняколгосп, неприваблива і крива селянка, яка грає в стильну даму. Виходить погано",пише Міро.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

"Більше скажу: Таня ніколи не стане стильною. У неїнестильне обличчя. Обличчя моделі "Пряник" ніякий одяг, ніякі аксесуари не зроблять стильним, тому що стильце не тільки наряди, але і риси обличчя. У що Танечку не одягни, вона так і залишиться хитрою непривабливою дівчиною з поганим смаком, яка повела з родини старого Петросяна",вважає Міро.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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