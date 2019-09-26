Непритомніла, а шия нагадувала печене яблуко: спливли нові деталі про Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка зараз лікується від раку в одній з лікарень Москви, виявляється, 10 років тому вже була не зовсім здорова.

За словами гримерки, яка працювала з артисткою на знімальному майданчику "Моєї прекрасної няні", Заворотнюк не раз втрачала свідомість, і їй викликали "Швидку". Про це повідомляє видання "Комсомольская правда".

"Настя почувала себе не дуже добре. У неї часто боліла голова, могло бути запаморочення. Бувало, на зйомках вона навіть непритомніла. Все це ми списували на втому і дієти", — розповіла співрозмовниця видання.

Анастасія Заворотнюк Фото: rg.ru

Також гримерка додала, що у Заворотнюк регулярно з'являлися алергії на шкірі, а її шия виглядала "як печене яблуко". До слова, такий же симптом дівчина бачила і у Жанни Фріске.

"У Насті була дуже чутлива шкіра. У неї часто відбувалися якісь алергічні реакції, з'являлися запалення на шкірі. Стан шиї викликав жах. Як печене яблуко — на відміну від підтягнутого обличчя. До речі, таку шию я бачила у Жанни Фріске, коли вона підійшла до мене близько. І зараз при цій асоціації холодію від жаху", — підсумувала вона.

Анастасія Заворотнюк Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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