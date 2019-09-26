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27 вересня • оновлено в 19:30
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Непритомніла, а шия нагадувала печене яблуко: спливли нові деталі про Заворотнюк

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Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка зараз лікується від раку в одній з лікарень Москви, виявляється, 10 років тому вже була не зовсім здорова.

За словами гримерки, яка працювала з артисткою на знімальному майданчику "Моєї прекрасної няні", Заворотнюк не раз втрачала свідомість, і їй викликали "Швидку". Про це повідомляє видання "Комсомольская правда".

"Настя почувала себе не дуже добре. У неї часто боліла голова, могло бути запаморочення. Бувало, на зйомках вона навіть непритомніла. Все це ми списували на втому і дієти", — розповіла співрозмовниця видання.

Непритомніла, а шия нагадувала печене яблуко: спливли нові деталі про Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: rg.ru

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Також гримерка додала, що у Заворотнюк регулярно з'являлися алергії на шкірі, а її шия виглядала "як печене яблуко". До слова, такий же симптом дівчина бачила і у Жанни Фріске.

"У Насті була дуже чутлива шкіра. У неї часто відбувалися якісь алергічні реакції, з'являлися запалення на шкірі. Стан шиї викликав жах. Як печене яблуко — на відміну від підтягнутого обличчя. До речі, таку шию я бачила у Жанни Фріске, коли вона підійшла до мене близько. І зараз при цій асоціації холодію від жаху", підсумувала вона.

Непритомніла, а шия нагадувала печене яблуко: спливли нові деталі про Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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70rus xxx
70rus xxx
Боги,что за идиоты на Окраинушки?
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Ama Deus
Ama Deus
70rus xxx, в твоем случае психиатрия - бессильна...
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