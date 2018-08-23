"Неприродні утворення": Жадан передрік майбутнє окупованих Донецька і Луганська

Відомий письменник Сергій Жадан впевнений, що окуповані Донецьк і Луганськ рано чи пізно все ж таки повернуться до складу України.

Водночас, на його думку, говорити про конкретні терміни поки неможливо. Цю точку зору він озвучив в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній в її програмі "KishkiNa".

"Для мене очевидно, що Донецьк і Луганськ повернуться до складу України, тому що це ("ДНР" і "ЛНР"- ред.) неприродні, штучні утворення", - сказав Жадан.

Також письменник зазначив, що процес повернення окупованих регіонів не буде гладеньким.

"Ми живемо трохи в різних реальностях. Якщо уявити, що завтра Донецьк повернеться до складу України, то так, будуть проблеми", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарна актриса Ада Роговцева виступила на Донбасі з потужною промовою.