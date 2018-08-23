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"Неприродні утворення": Жадан передрік майбутнє окупованих Донецька і Луганська

3.5тЧитати новину російською

Відомий письменник Сергій Жадан впевнений, що окуповані Донецьк і Луганськ рано чи пізно все ж таки повернуться до складу України.

Водночас, на його думку, говорити про конкретні терміни поки неможливо. Цю точку зору він озвучив в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній в її програмі "KishkiNa".

"Для мене очевидно, що Донецьк і Луганськ повернуться до складу України, тому що це ("ДНР" і "ЛНР"- ред.) неприродні, штучні утворення", - сказав Жадан.

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Також письменник зазначив, що процес повернення окупованих регіонів не буде гладеньким.

"Ми живемо трохи в різних реальностях. Якщо уявити, що завтра Донецьк повернеться до складу України, то так, будуть проблеми", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарна актриса Ада Роговцева виступила на Донбасі з потужною промовою.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Жадан
Місце
Україна
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
попробуйте, тут и останетесь. быдло должно быть в земле.
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Yatseniuk Vitaly
Yatseniuk Vitaly
Дуже помилковий переклад заголовка: слово "образования" переклали як "освіти", а потрібно "утворення". Мовою в редакції хтось володіє?
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Белый Юрий
Белый Юрий
а оно нам надо лет 20 надо будет на разминирование и сколько там после войны ляжет а экология это второй Чернобыль что там делать
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