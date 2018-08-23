"Неприродні утворення": Жадан передрік майбутнє окупованих Донецька і Луганська

Відомий письменник Сергій Жадан впевнений, що окуповані Донецьк і Луганськ рано чи пізно все ж таки повернуться до складу України.
Водночас, на його думку, говорити про конкретні терміни поки неможливо. Цю точку зору він озвучив в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній в її програмі "KishkiNa".
"Для мене очевидно, що Донецьк і Луганськ повернуться до складу України, тому що це ("ДНР" і "ЛНР"- ред.) неприродні, штучні утворення", - сказав Жадан.
Також письменник зазначив, що процес повернення окупованих регіонів не буде гладеньким.
"Ми живемо трохи в різних реальностях. Якщо уявити, що завтра Донецьк повернеться до складу України, то так, будуть проблеми", - додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарна актриса Ада Роговцева виступила на Донбасі з потужною промовою.
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