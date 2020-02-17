"Неповноцінна людина": Волочкова публічно принизила Собчак

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова різко висловилася на адресу телеведучої Ксенії Собчак.

Зокрема, в коментарі КП балерина відреагувала на слова Собчак, яка дорікнула їй в експлуатуванні шпагатів у соцмережах.

Анастасія Волочкова utro.ru

Так, Волочкова заявила, що спочатку ім'я Собчак нікого не цікавило:

"Не в моєму ключі уподібнюватися людині, яка ллє на мене бруд. Навіщо вона це робить? Тому що спочатку ім'я Ксенії Собчак нікого не цікавило. Ця людина неповноцінна в тому плані, що вона хотіла бути балериною, а не стала. Вони ще всієї сім'єю, коли був живий Анатолій Олександрович Собчак, сиділи в першому ряду в Маріїнському театрі, де я вже танцювала партію в "Лебединому озері".

Анастасія Волочкова Instagram @volochkova_art

Крім того, балерина стверджує, що телеведуча заздрить їй:

"Ксенія заздрить мені все життя. А згадайте, коли вона минулого року прийшла до мене додому, щоб взяти у мене інтерв'ю для свого шоу на YouTube. Сама ж напросилася до мене на доброзичливу бесіду. Я взагалі за мир і завжди готова простягнути руку. Я їй дозволила зайти до могу будинку. Але що вона влаштувала? Залишила приховані камери в моєму домі. Я не хочу її обговорювати і засуджувати. Мені просто її шкода".

Ксенія Собчак КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак жорстко потролила Тіну Канделакі на шоу Урганта. Зокрема, Собчак різко висловилася про фігуру своєї колеги.

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