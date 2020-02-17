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17 лютого • оновлено в 10:13
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"Неповноцінна людина": Волочкова публічно принизила Собчак

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова різко висловилася на адресу телеведучої Ксенії Собчак.

Зокрема, в коментарі КП балерина відреагувала на слова Собчак, яка дорікнула їй в експлуатуванні шпагатів у соцмережах.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

utro.ru

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Так, Волочкова заявила, що спочатку ім'я Собчак нікого не цікавило:

"Не в моєму ключі уподібнюватися людині, яка ллє на мене бруд. Навіщо вона це робить? Тому що спочатку ім'я Ксенії Собчак нікого не цікавило. Ця людина неповноцінна в тому плані, що вона хотіла бути балериною, а не стала. Вони ще всієї сім'єю, коли був живий Анатолій Олександрович Собчак, сиділи в першому ряду в Маріїнському театрі, де я вже танцювала партію в "Лебединому озері".

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Instagram @volochkova_art

Крім того, балерина стверджує, що телеведуча заздрить їй:

"Ксенія заздрить мені все життя. А згадайте, коли вона минулого року прийшла до мене додому, щоб взяти у мене інтерв'ю для свого шоу на YouTube. Сама ж напросилася до мене на доброзичливу бесіду. Я взагалі за мир і завжди готова простягнути руку. Я їй дозволила зайти до могу будинку. Але що вона влаштувала? Залишила приховані камери в моєму домі. Я не хочу її обговорювати і засуджувати. Мені просто її шкода".

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак жорстко потролила Тіну Канделакі на шоу Урганта. Зокрема, Собчак різко висловилася про фігуру своєї колеги.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Анастасія Волочкова Ксенія Собчак
Місце
Росія
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
"Комплекс младшего брата" как на ладони, доступен для изучения всеми психиатрами мира. Ну вот какое дело "незалежным обозревателям" до перебранки русских девиц? Но без новостей из России на Украине просто жить не могут, это патология. А что-то хорошее публиковать не желают, поэтому и пишут всякую чушь.
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