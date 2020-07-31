Неповнолітня дочка російського олігарха потрапила в наркоклініку: що відомо

17-річна дочка одного з найбагатших людей Росії Ігоря Кесаєва Христина потрапила в наркологічну клініку недалеко від Москви через проблеми із забороненими речовинами.

Про це дівчина розповіла підписникам на своїй сторінці в Instagram. Майже місяць дебютантка журналу Tatler не виходила на зв'язок у соцмережах, а коли з'явилася, то повідомила, що проходила лікування в наркологічній клініці, пише видання Super.

"Хто питав, де я? У наркологічці! У мене були деякі проблеми з наркотичними речовинами, і мене просто туди відвезли, щоб я трохи поправила своє здоров'я. Зараз все добре, я відпочиваю в Туреччині, так що всіх люблю", – написала Христина.

Христина Кесаєва мала проблеми з наркотиками Instagram @kristina_kesaeva_

Відзначимо, Христина – молодша дочка Ігоря Кесаєва від першого шлюбу. Її батько займає 35-й рядок рейтингу Forbes зі статком $3,5 млрд, керуючи мережею супермаркетів "Діксі", "Вікторія", "Червоне і Біле", "Брістоль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалу "Поліцейський з Рубльовки" 35-річний актор Антон Михайленко був затриманий в стані наркотичного сп'яніння. У його крові виявили сліди наркотичної речовини – амфетамін.