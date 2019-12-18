"Неповага до власного народу!" Співачку з Інгушетії розгромили за дифірамби Кадирову. Відео

Співачка з Інгушетії Айна Гетагазова присвятила на концерті у Грозному оду голові Чечні Рамзану Кадирову від імені народу та нарвалася на жорстку критику.

За даними видання "Кавказ. Реалії", після цього місцева активістка Аза Халухаєва поскаржилася на донос поліції з боку артистки через те, що відчитала її за недоречність (щоб подивитися відео з піснею Кадирову, проскрольте до кінця сторінки).

"Наступну пісню я присвячую найвідданішому шанувальнику мистецтва, людині, яка так багато робить для власного народу, для інших народів, для діячів мистецтва, для нас всіх. Рамзане Ахматовичу, ця пісня присвячується вам", – говорила Гетагазова.

Співачка присвятила пісню Кадирову Кадр з відео

Новини Галкін брудно вилаявся і видав гарячу новину про Пугачову

У композиції артистка шле Кадирову "Салам" (одне з імен Аллаха – "Ас-саляму алейкум" – ісламське вітання. – Ред.) з Інгушетії.

"Знає тебе весь світ, знає! Люблять тебе, всі тебе люблять", – співала Гетагазова, вихваляючи чеченського лідера.

Гетагазова заспівала оду Кадирову і отримала від нього квіти instagram / aina_getagazova

Айна Гетагазова догодила в скандал через Кадирова скріншот

Активістка Халухаєва вирішила звернутися до родини артистки та поговорити з її директоркою Лізою, яка також є матір'ю інгушської зірки.

"Я їй пояснила, що вона не мала права вимовляти вітання від усього інгушського народу. Народ не давав їй цих повноважень. Я та моя родина – частина нашого народу, і ми особисто Кадирову "Салам" не передавали. Ми поговорили й нормально розсталися, не маючи один до одного претензій. У мене є запис розмови, оскільки його фіксував відеореєстратор в автомобілі", – розповіла Халухаєва.

Кадиров відвідав концерт Гетагазової Кадр з відео

Гетагазова ще і в Instagram написала йому повідомлення скріншот Instagram

Кадирову сподобалася ода Гетагазової Кадр з відео

Пізніше з'ясувалося, що співачка подала до поліції заяву з описом "погрожуваннь" активістки на адресу матері.

"До Магас під'їхала якась жінка та викликала мою маму. Вона погрожувала, що якщо у мене будуть концерти в Інгушетії, то мене можуть за це вбити. Жінка поводилася неадекватно і, посадивши мою маму в машину, закрила двері на замок та відмовилася її випускати", – йдеться в заяві співачки, після якого поліція розпочала розслідування.

Кадиров дарує квіти Гетагазовій Кадр з відео

Що примітно, користувачі теж розкритикували Гетагазову за недоречне вітання Кадирова. Жителі Інгушетії та зовсім закликали бойкотувати її.

"Тепер лижуть не тільки чеченомовні, але й інгушемовні", "Не розумію, з якого дива ця співачка вирішила, що у неї є повноваження на таке від імені всіх інгушів", "І я заявляю: ані від мене, ані від моїх родичів", "Це обурливо", "Неповага до власного народу, співати дифірамби, "чистильникові", – відреагували в мережі.

Як сообшает OBOZREVATEL, раніше екссенатор від Чечні Умар Джабраїлов розповів про ситуацію, яка сталася у 2008 році в Москві під час концерту канадської співачки Неллі Фуртадо. За його словами, Кадиров взяв під захист російського репера Тіматі.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!