"Неповага до власного народу!" Співачку з Інгушетії розгромили за дифірамби Кадирову. Відео

Співачка з Інгушетії Айна Гетагазова присвятила на концерті у Грозному оду голові Чечні Рамзану Кадирову від імені народу та нарвалася на жорстку критику.
За даними видання "Кавказ. Реалії", після цього місцева активістка Аза Халухаєва поскаржилася на донос поліції з боку артистки через те, що відчитала її за недоречність (щоб подивитися відео з піснею Кадирову, проскрольте до кінця сторінки).
"Наступну пісню я присвячую найвідданішому шанувальнику мистецтва, людині, яка так багато робить для власного народу, для інших народів, для діячів мистецтва, для нас всіх. Рамзане Ахматовичу, ця пісня присвячується вам", – говорила Гетагазова.
Співачка присвятила пісню Кадирову
Кадр з відео
У композиції артистка шле Кадирову "Салам" (одне з імен Аллаха – "Ас-саляму алейкум" – ісламське вітання. – Ред.) з Інгушетії.
"Знає тебе весь світ, знає! Люблять тебе, всі тебе люблять", – співала Гетагазова, вихваляючи чеченського лідера.
Гетагазова заспівала оду Кадирову і отримала від нього квіти
instagram / aina_getagazova
Айна Гетагазова догодила в скандал через Кадирова
скріншот
Активістка Халухаєва вирішила звернутися до родини артистки та поговорити з її директоркою Лізою, яка також є матір'ю інгушської зірки.
"Я їй пояснила, що вона не мала права вимовляти вітання від усього інгушського народу. Народ не давав їй цих повноважень. Я та моя родина – частина нашого народу, і ми особисто Кадирову "Салам" не передавали. Ми поговорили й нормально розсталися, не маючи один до одного претензій. У мене є запис розмови, оскільки його фіксував відеореєстратор в автомобілі", – розповіла Халухаєва.
Кадиров відвідав концерт Гетагазової
Кадр з відео
Гетагазова ще і в Instagram написала йому повідомлення
скріншот Instagram
Кадирову сподобалася ода Гетагазової
Кадр з відео
Пізніше з'ясувалося, що співачка подала до поліції заяву з описом "погрожуваннь" активістки на адресу матері.
"До Магас під'їхала якась жінка та викликала мою маму. Вона погрожувала, що якщо у мене будуть концерти в Інгушетії, то мене можуть за це вбити. Жінка поводилася неадекватно і, посадивши мою маму в машину, закрила двері на замок та відмовилася її випускати", – йдеться в заяві співачки, після якого поліція розпочала розслідування.
Кадиров дарує квіти Гетагазовій
Кадр з відео
Що примітно, користувачі теж розкритикували Гетагазову за недоречне вітання Кадирова. Жителі Інгушетії та зовсім закликали бойкотувати її.
"Тепер лижуть не тільки чеченомовні, але й інгушемовні", "Не розумію, з якого дива ця співачка вирішила, що у неї є повноваження на таке від імені всіх інгушів", "І я заявляю: ані від мене, ані від моїх родичів", "Це обурливо", "Неповага до власного народу, співати дифірамби, "чистильникові", – відреагували в мережі.
Шановний Рамзан Ахматович! Величезне Вам спасибі за вашу віру в людей і любов до них! Якби всі політики світу були настільки ж сильні душею, вірою, любов'ю до свого народу, до людства, як Ви, то, впевнена, в цьому світі не було б місця війнам, несправедливості і приниженням. Дав низ лолба Хьон! Дав маьллен Долда Хьон! Дав БАРТ ца1 болба ванаьха юк'е! ☝🏻☝🏻☝🏻 Repost from @ za_kadyrova_95eng - Я відвідав сольний концерт, присвячений дню народження молодої і талановитої співачки, Народної артистки Чеченської Республіки і Заслуженої артистки Інгушетії Айни Гетагазовой. Айна представила барвисту програму, наповнену популярними піснями, морем позитиву і радості. У залі не було вільних місць. Концерт вийшов дуже яскравим, подарував чудовий настрій глядачам. Айна виконала композиції про кохання, дружбу і братерство народів, про мужність, Батьківщині. Глядачі в залі зустрічали бурхливими оваціями кожен номер. У сольному концерті взяли участь зірки чеченської естради. Барвисті букети квітів, переповнений зал, справжня любов і повагу шанувальників і поціновувачів таланту стали найкращим подарунком Айні до дня народження! Вечір ще раз показав, що артисти і спортсмени не повинні грати в політику. Не варто їх в неї втягувати, нав'язувати питання, що не мають відношення до творчості. Перед ними стоять більш високі завдання. Це - служіння народу, збереження і розвиток культури, кращих традицій і звичаїв. Ці люди - надбання народу, а не групи осіб і політиків. Вони ні в чому не повинні бути залежні від влади, і при зміні будь-якої влади залишатися з народом. Якщо у нас культура належить народу, то і діячі культури повинні бути народними, а не на службі у влади. Саме цим якостям і вимогам відповідає Айна Гетагазова! Її люблять і поважають в Чечні, Інгушетії, на всьому Кавказі, в Москві, на просторах Росії. Скрізь говорять: "Наша Айна"! Про це може мріяти будь-який артист! Я щиро вітаю Айну Гетагазову з днем народження, прекрасним репертуаром, бажаю міцного здоров'я, удачі і творчих успіхів! # Кадиров # Росія # Чечня # Гетагазова
# НохчійПаччахь 🎶 (Слова Маліка Алдамова, музика Айна Гетагазова) # ПРЕЗЕНТАЦІЯ 🔥 1уйре дика хійла шуна❗️☺️Представляю вашій увазі новий трек - посвята Главі Чеченської Республіки Рамзана Кадирова @ za_kadyrova_95eng ❗️😊🎶 Людині, який проявляє велику повагу, увагу і підтримку по відношенню до культури і її представникам ❗️🙏🏻. Трек доступний ВКонтакте 🎶. На мені Чукха від весільного салону Зіни Інаркієва @ z.inarkieva ❤️🔥. # Айна # АйнаГетагазова # концерт # єдність # дружба # згоду # барт # взаємопідтримка # допомогу # добро # концерт # музика # Інгушетія # інгуші # концерт # росія # фото #video #instadaily #amazing #photooftheday # ЧеченскаяРеспубліка # Чечня # вайнахів
Як сообшает OBOZREVATEL, раніше екссенатор від Чечні Умар Джабраїлов розповів про ситуацію, яка сталася у 2008 році в Москві під час концерту канадської співачки Неллі Фуртадо. За його словами, Кадиров взяв під захист російського репера Тіматі.
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