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''Непорозуміння в пір'ї'': новий образ Лорак спантеличив шанувальників

8.7тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка є частим гостем на російських вечірках і концертах, здивувала шанувальників новим знімком.

Артистка опублікувала в Instagram фотографію, де вона позує в пір'ях. Нова фотосесія викликала критику з боку користувачів. В мережі в черговий раз помітили, що співачка постаріла.

Але найбільше під критику потрапили саме пір'я, які, ймовірно, замислювалися, як атрибут для образу лебедя. Саме він і викликав неприємні асоціації у користувачів.

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"Знову - це непорозуміння старе - в пір'ях", "Лорак - вилитий трансвестит", "У ду*у дов*ишься", "Своєю пластикою зіпсувала все обличчя, в така красуня від природи була", - написали в коментарях.

❤️Хорошего дня!

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі розкритикували Лорак за новий образ в шортах.

Особа
Ані Лорак
Об'єкт
шоу-бизнес
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