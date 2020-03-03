Гурт O.Torvald презентувала радикальне відео на пісню "Ненавиджу вас всіх", де музиканти різко висловилися про глобальні проблеми сучасного світу, серед яких – коронавірус, домашнє насильство, військові конфлікти.

Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі групи (щоб подивитися кліп, доскролльте новину до кінця).

У відео група висловлює своє ставлення до таких соціально значущих процесів, як конфлікт Ірану та США, політичні мітинги в Росії, жорстоке ставлення до тварин, збивання Іраном літака МАУ, пожежі в Австралії, бійки між депутатами, домашнє насильство, пропаганда Росії і війна між РФ та Україною на Донбасі.

O.Torvald Пресслужба

"Ми показали все те, що відбувається з нами кожен день. Іноді ми забуваємо дивитися за тим, що не стосується тільки нас, але стосується іншого. Як правило, нас турбують тільки особисті проблеми, а на мій погляд, потрібно дивитися ширше. Принцип "моя хата скраю" вже давно не працює, потрібно діяти. І найменше, що ми можемо зробити, це звернути увагу на глобальні проблеми, які дійсно існують", – зазначив фронтмен групи Женя Галич.

Нагадаємо, що група оголосила тур по Україні, який відбудеться цієї весни і стартує вже 8 березня в Одесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер гурту O.Torvald Женя Галич жорстко відповів на нападки хейтеів, які до сих пір згадують, що колектив посів 24 місце на "Євробаченні" в 2017 році.

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