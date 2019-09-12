"Неможливо відірватися": новий альбом "Бумбокс" вразив мережу

Український гурт "Бумбокс" випустив новий альбом "Таємний код: Рубікон". Платівка записана в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.

Шанувальникам артистів дуже сподобалася їхня нова робота. Вони залишили десятки позитивних коментарів.

Зазначимо, що альбом складатиметься з 2 частин.

"Я навіть у кепці "Бумбокса" на роботу прийшов, з такого приводу", "З кожним роком все якісніше і глибше", "Мурашки по шкірі! Хотіли, щоб я кричала? У вас вийшло!", "Не можу відірватися", — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, мультиартист MONATIK презентував новий відеокліп на пісню "Кожен раз". Зйомки нового відео на сингл із третього сольного альбому "LOVE IT ритм" проходили на Кубі — острові Свободи, що якнайкраще відображає зміст пісні.

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