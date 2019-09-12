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12 вересня • оновлено в 16:22
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"Неможливо відірватися": новий альбом "Бумбокс" вразив мережу

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Український гурт "Бумбокс" випустив новий альбом "Таємний код: Рубікон". Платівка записана в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.

Шанувальникам артистів дуже сподобалася їхня нова робота. Вони залишили десятки позитивних коментарів.

"Неможливо відірватися": новий альбом "Бумбокс" вразив мережу
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Зазначимо, що альбом складатиметься з 2 частин.

"Я навіть у кепці "Бумбокса" на роботу прийшов, з такого приводу", "З кожним роком все якісніше і глибше", "Мурашки по шкірі! Хотіли, щоб я кричала? У вас вийшло!", "Не можу відірватися", — пишуть у мережі.

"Неможливо відірватися": новий альбом "Бумбокс" вразив мережу
"Неможливо відірватися": новий альбом "Бумбокс" вразив мережу
"Неможливо відірватися": новий альбом "Бумбокс" вразив мережу
"Неможливо відірватися": новий альбом "Бумбокс" вразив мережу
"Неможливо відірватися": новий альбом "Бумбокс" вразив мережу
"Неможливо відірватися": новий альбом "Бумбокс" вразив мережу

Як раніше писав OBOZREVATEL, мультиартист MONATIK презентував новий відеокліп на пісню "Кожен раз". Зйомки нового відео на сингл із третього сольного альбому "LOVE IT ритм" проходили на Кубі — острові Свободи, що якнайкраще відображає зміст пісні.

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