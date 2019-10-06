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6 жовтня • оновлено в 18:15
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"Неможливо повірити!" Раптово померла 33-річна популярна українська актриса

166.1т Читати матеріал російською

У суботу, 5 жовтня, померла відома українська актриса театру і кіно Марина Кукліна-Май. Їй було всього 33 роки.

Про трагедію у Facebook повідомили її друзі та близькі. Причина смерті жінки поки не повідомлялася.

"Мариночка, яка опинилася у цьому світі для того, щоб дарувати нам радість і світло, а ще навчити нас любити, прощати, боротися, терпіти, Жити! Це очі Марини, відкриті всьому світу, ця незабутня посмішка і веселий сміх... Світла пам'ять тобі, світла дівчинко", – пише відома актриса Римма Зюбіна.

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Померла актриса із серіалу "Секс і місто"
Марина Кукліна-Май

Марина Кукліна-Май

Facebook Діни Куцої

Марина Кукліна-Май

Марина Кукліна-Май

Facebook Дмитра Томашпольського

"Марина Кукліна... Ти просто космос! Спочивай з миром", – висловила слова співчуття Діна Куца. "Мариночка Кукліна. Світла пам'ять", – сумує Дмитро Томашпольський.

Як пишуть "Факти", навесні колеги і друзі Кукліної-Май закликали надати допомогу актрисі. Швидше за все, вона боролася з важкою хворобою.

Марина Кукліна-Май народилася 12 червня 1986 року. У 2003 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, який закінчила у 2007.

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Марина Кукліна-Май

Марина Кукліна-Май

Facebook Діни Куцою

З 2007 року була актрисою Київського театру на Липках. Серед її робіт: "Поліанна" – Полліанна, "Привид замку Кентервіль" – Вірджинія.

З 2009 року знімалася в кіно, дебютувавши в серіалах "Згідно із законом" (Олена Нємцова) і "Повернення Мухтара-5" (Людмила). Свою першу головну роль зіграла у 2017 році в мелодраматичному серіалі "Кафе на Садовій" режисера Христини Сиволап.

Також Кукліна знімалася в серіалах "Пес", "Анна Герман", "Жіночий лікар". Всього у неї 49 ролей в кіно і телесеріалах. Актриса була заміжня. Її чоловік – український режисер Андрій Май. У пари є син.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську 3 березня помер український актор, народний артист України Сергій Романюк. Він знявся більш ніж у 40 фільмах, серед яких "Повернення Мухтара", "Роксолана", "Райські птахи", "Записки кирпатого Мефістофеля", "Владика Андрій", "Дев'ять життів Нестора Махно", "За законами військового часу", "День народження Буржуя", "Брат за брата", "Овід".

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Україна
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Лера Лера
Лера Лера
Жаль, красивая, но про "популярная" - погорячились. Впервые увидела ее или не помню.
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0
Seropyan Elena
Seropyan Elena
Людиииии если вы людииии как можно ставить лайк скажите КАК????а есть такие которым смешно. Боже какая же вас мать родила? неужели она женщина? Опомнитесь,наша жизнь это бумеранг !
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
жаль(( не знаю какой она была актрисой, но женщиной весьма миловидной, жаль...
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