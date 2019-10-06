"Неможливо повірити!" Раптово померла 33-річна популярна українська актриса

У суботу, 5 жовтня, померла відома українська актриса театру і кіно Марина Кукліна-Май. Їй було всього 33 роки.

Про трагедію у Facebook повідомили її друзі та близькі. Причина смерті жінки поки не повідомлялася.

"Мариночка, яка опинилася у цьому світі для того, щоб дарувати нам радість і світло, а ще навчити нас любити, прощати, боротися, терпіти, Жити! Це очі Марини, відкриті всьому світу, ця незабутня посмішка і веселий сміх... Світла пам'ять тобі, світла дівчинко", – пише відома актриса Римма Зюбіна.

Марина Кукліна-Май Facebook Діни Куцої

Марина Кукліна-Май Facebook Дмитра Томашпольського

"Марина Кукліна... Ти просто космос! Спочивай з миром", – висловила слова співчуття Діна Куца. "Мариночка Кукліна. Світла пам'ять", – сумує Дмитро Томашпольський.

Як пишуть "Факти", навесні колеги і друзі Кукліної-Май закликали надати допомогу актрисі. Швидше за все, вона боролася з важкою хворобою.

Марина Кукліна-Май народилася 12 червня 1986 року. У 2003 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, який закінчила у 2007.

Марина Кукліна-Май Facebook Діни Куцою

З 2007 року була актрисою Київського театру на Липках. Серед її робіт: "Поліанна" – Полліанна, "Привид замку Кентервіль" – Вірджинія.

З 2009 року знімалася в кіно, дебютувавши в серіалах "Згідно із законом" (Олена Нємцова) і "Повернення Мухтара-5" (Людмила). Свою першу головну роль зіграла у 2017 році в мелодраматичному серіалі "Кафе на Садовій" режисера Христини Сиволап.

Також Кукліна знімалася в серіалах "Пес", "Анна Герман", "Жіночий лікар". Всього у неї 49 ролей в кіно і телесеріалах. Актриса була заміжня. Її чоловік – український режисер Андрій Май. У пари є син.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську 3 березня помер український актор, народний артист України Сергій Романюк. Він знявся більш ніж у 40 фільмах, серед яких "Повернення Мухтара", "Роксолана", "Райські птахи", "Записки кирпатого Мефістофеля", "Владика Андрій", "Дев'ять життів Нестора Махно", "За законами військового часу", "День народження Буржуя", "Брат за брата", "Овід".

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