''Неможливо контролювати'': стало відомо про внутрішніх демонів Башарова

Психолог Сергій Ланг розповів про те, чому російський актор Марат Башаров б'є своїх дружин. Так, вчора в мережі з'явилася інформація про те, що актор знову підняв руку на дружину Катерину.

Ланг вважає, що така поведінка актора обумовлена його емоційністю. Про це повідомляє видання "СтарХит".

Nur.kz

"Його емоційність стала причиною його надмірного захоплення алкоголем, а пити йому категорично не можна. Варто Марату випити, як тут же всі негативні якості Льва й Тигра прокидаються і контролювати емоції стає просто неможливо. При такому частому вживанні алкоголю зовсім не дивно, що Башаров б'є своїх дружин. Як психолог можу зазначити, що, якщо чоловік раз дозволив собі перейти цю межу і вдарити жінку, то він буде робити це і далі. Це неможливо контролювати, й у сильній стресовій ситуації він продовжить зриватися на жінці", — зізнається Ланг.

Крім того, за словами психолога, Марат Башаров дуже ревнивий.

Нагадаємо, що за словами брата дружини Башарова, чергова сварка в родині закінчилася розпусканням рук, і цього разу Башаров відзначився особливою жорстокістю. Актор зламав дружині ніс.

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