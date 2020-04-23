"Неможливо було терпіти": Пригожин розповів, як переніс небезпечну хворобу

Російський продюсер Йосип Пригожин, який назвав коронавірус біологічною зброєю, розповів про те, як перехворів небезпечною хворобою в 2009 році.

Він заявив, що тоді заразився грипом H1N1, пише видання "Собеседник".

"Під час гастрольного туру Валерії в 2009 році у мене раптом до 39 піднялася температура. Бригада швидкої допомоги привезла мене в обласну лікарню, де, спасибі лікарям, мене практично врятували від смерті. Аналізи виявили у мене свинячий грип H1N1. Спочатку я лежав в загальному коридорі, потім перевели в 5-місцеву палату, де лежали такі ж важкі хворі, як і я. Стан був дуже неприємний – сильний кашель, а через слабкість не міг встати. Пам'ятаю Пермь, Іжевськ, Нижній Новгород, де дізналися про смерть батька Валерії Юрія Івановича. Ми перервали тур і терміново виїхали в Москву. Так, з крапельницею, я і поїхав займатися похоронами. Я прохворів більше місяця", - розповів Пригожин.

Він додав, що хвороба проходила дуже важко.

"Я навіть жити не хотів, хоч розумів, яка велика на мені відповідальність. Неможливо було терпіти: ти задихаєшся і нічого не можеш зробити", - сказав продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Йосип Пригожин різко висловився про представників ЛГБТ-спільнот.