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24 квітня • оновлено в 00:14
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"Неможливо було терпіти": Пригожин розповів, як переніс небезпечну хворобу

1.6т
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Російський продюсер Йосип Пригожин, який назвав коронавірус біологічною зброєю, розповів про те, як перехворів небезпечною хворобою в 2009 році.

Він заявив, що тоді заразився грипом H1N1, пише видання "Собеседник".

"Неможливо було терпіти": Пригожин розповів, як переніс небезпечну хворобу

"Під час гастрольного туру Валерії в 2009 році у мене раптом до 39 піднялася температура. Бригада швидкої допомоги привезла мене в обласну лікарню, де, спасибі лікарям, мене практично врятували від смерті. Аналізи виявили у мене свинячий грип H1N1. Спочатку я лежав в загальному коридорі, потім перевели в 5-місцеву палату, де лежали такі ж важкі хворі, як і я. Стан був дуже неприємний – сильний кашель, а через слабкість не міг встати. Пам'ятаю Пермь, Іжевськ, Нижній Новгород, де дізналися про смерть батька Валерії Юрія Івановича. Ми перервали тур і терміново виїхали в Москву. Так, з крапельницею, я і поїхав займатися похоронами. Я прохворів більше місяця", - розповів Пригожин.

Він додав, що хвороба проходила дуже важко.

"Я навіть жити не хотів, хоч розумів, яка велика на мені відповідальність. Неможливо було терпіти: ти задихаєшся і нічого не можеш зробити", - сказав продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Йосип Пригожин різко висловився про представників ЛГБТ-спільнот.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Йосип Пригожин
Місце
Росія
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    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

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