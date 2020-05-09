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9 травня • оновлено в 19:39
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Голлівудська "українка" Куриленко публічно відреклася від своєї національності

18.8т
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Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заявила, що вона не є українкою, оскільки "тест ДНК не показав наявності в ній української крові".

Подібне висловлювання, яке Куриленко залишила на особистій сторінці в Instagram, викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

Ольга Куриленко викликала скандал через День перемоги

Ольга Куриленко викликала скандал через День перемоги

Так, конфлікт почався з того, що Ольга опублікувала фото свого сина, який позує біля картонного танка з радянською символікою (червоними зірками). Так Куриленко привітала всіх із Днем перемоги, при цьому вказавши, що вітає всіх "наших".

"Немає української крові": Куриленко відзначилася абсурдною заявою

instagram.com/olgakurylenkoofficial

Після того, як користувачі мережі запитали її, кого ж вона вважає "нашими": український народ чи росіян, Куриленко заявила, що не є українкою.

"Немає української крові": Куриленко відзначилася абсурдною заявою

instagram.com/olgakurylenkoofficial

Коли у голлівудської зірки уточнили, чому вона соромитися того, що народилася і виросла в Україні, вона відповіла:

"Чому ви вирішили, що я соромлюся? Національність же по крові визначають. Так ось, я не 100% українка, а тест ДНК взагалі показав, що в мені немає української крові. Сорі, але тест так показав, я сама здивувалася".
"Немає української крові": Куриленко відзначилася абсурдною заявою

instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Немає української крові": Куриленко відзначилася абсурдною заявою

nstagram.com/olgakurylenkoofficial

Така відповідь вкрай обурила користувачів мережі. Багато хто залишив невтішні відгуки на адресу Ольги.

"У мене тільки одне питання, як тест ДНК показує національність? Ольго? Якщо Ви, народившись в Україні, не є українкою, то хто ви? Національності "слов'янка" немає, це етнос, співтовариство народів, що населяють східну Європу. А національність визначається батьками і місцем народження", – обурилися шанувальники актриси.

"Немає української крові": Куриленко відзначилася абсурдною заявою

instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Немає української крові": Куриленко відзначилася абсурдною заявою

instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Немає української крові": Куриленко відзначилася абсурдною заявою

instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Немає української крові": Куриленко відзначилася абсурдною заявою

instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Немає української крові": Куриленко відзначилася абсурдною заявою

instagram.com/olgakurylenkoofficial

Нагадаємо, 40-річна Ольга Куриленко родом із Бердянська Запорізької області. Вона жила в Україні до свого 16-річчя, а в 1995 році переїхала в Париж. Свою кар'єру вона розпочала як модель, а популярність як актриса отримала після виходу фільму "Париж, я люблю тебе".

У січні 2008 року Куриленко вибрали на роль "дівчини Джеймса Бонда" в черговому фільмі про агента 007. Зараз вона живе за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 40-річна Куриленко перехворіла на коронавірус. Жінка кілька тижнів провела вдома в ізоляції – її не госпіталізовували через переповнені лікарні.

Також, за словами зірки, лікарі не призначили їй жодних препаратів для боротьби з коронавірусом. В кінці березня 2020 року Ольга повідомила, що через кілька тижнів повністю вилікувалася.

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Читайте всі новини по темі "День пам'яті і примирення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Єва Романова
Теми
День пам'яті і примирення День Перемоги
Особа
Ольга Куриленко
Теги
Голливуд кіно скандали шоу-бизнес
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Славянка?! Позиция страуса не всегда спасает, особенно если ты не на песке, а на асфальте! Мозги расшибешь!
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Дожились! Уже стесняются быть украинцами А когда-то был народ-победитель!
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Cachko Elena
Cachko Elena
больная на всю голову
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