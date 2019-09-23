Головна Новини
23 вересня • оновлено в 12:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Немає сенсу дивитися": в мережі розгорілися суперечки через результат п'ятого ефіру "Танці з зірками"

1.1т Читати матеріал російською

У мережі розгорілися суперечки і обговорення навколо п'ятого ефіру шоу "Танці з зірками". Так, багатьом шанувальникам проекту не сподобалося те, що в результаті глядацького голосування MARUV і Jay покинули шоу.

Користувачі мережі зазначили, що шоу повинен був покинути музикант Дзідзьо або комік Михайло Кукуюк, які, на їхню думку, танцюють гірше.

"Немає сенсу дивитися": в мережі розгорілися суперечки через результат п'ятого ефіру "Танці з зірками"
Новини
"Скільки можна роздягатися?" Лорак обурила мережу пікантним фото

В ефірі п'ятого випуску шоу Кукуюк і його партнерка Єлизавета Дружиніна танцювали Ча-ча-ча. Судді оцінили виступ всього в 20 балів, але після глядацького голосування пара навіть не виявилася в зоні ризику.

Дзідзьо і Яна Цибульська танцювали квікстеп. Вони, як і Кукуюк, отримали 20 балів, в той час, як Maruv і Jay отримали 23 бали.

Зазначимо, що в мережі також розкритикували виступ Maruv, назвавши його занадто вульгарним.

Багато користувачів мережі були засмучені таким результатом.

"Виходить, що Аня танцює гірше ніж Кукуюк? І гірше ніж Дзідзьо?", "Незаслужено покинула проект", "Як можна було залишити Кукуюка і Дзідзьо, які танцювати не вміють?", "Шоу дивитися тепер немає сенсу. Проект покинула найкраща пара", "Я в шоці. лисий і Дзідзьо залишилися? Тепер зрозуміло і це шоу сплановано", - пишуть в мережі.

"Немає сенсу дивитися": в мережі розгорілися суперечки через результат п'ятого ефіру "Танці з зірками"
"Немає сенсу дивитися": в мережі розгорілися суперечки через результат п'ятого ефіру "Танці з зірками"
"Немає сенсу дивитися": в мережі розгорілися суперечки через результат п'ятого ефіру "Танці з зірками"
"Немає сенсу дивитися": в мережі розгорілися суперечки через результат п'ятого ефіру "Танці з зірками"
"Немає сенсу дивитися": в мережі розгорілися суперечки через результат п'ятого ефіру "Танці з зірками"

Як раніше писав OBOZREVATEL, в неділю 22 вересня відбувся п'ятий ефір шоу "Танці з зірками".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особи
MARUV Михайло Кукуюк Михайло Хома Дзідзьо
Тег
Танці з зірками
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel