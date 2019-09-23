"Немає сенсу дивитися": в мережі розгорілися суперечки через результат п'ятого ефіру "Танці з зірками"

У мережі розгорілися суперечки і обговорення навколо п'ятого ефіру шоу "Танці з зірками". Так, багатьом шанувальникам проекту не сподобалося те, що в результаті глядацького голосування MARUV і Jay покинули шоу.

Користувачі мережі зазначили, що шоу повинен був покинути музикант Дзідзьо або комік Михайло Кукуюк, які, на їхню думку, танцюють гірше.

В ефірі п'ятого випуску шоу Кукуюк і його партнерка Єлизавета Дружиніна танцювали Ча-ча-ча. Судді оцінили виступ всього в 20 балів, але після глядацького голосування пара навіть не виявилася в зоні ризику.

Дзідзьо і Яна Цибульська танцювали квікстеп. Вони, як і Кукуюк, отримали 20 балів, в той час, як Maruv і Jay отримали 23 бали.

Зазначимо, що в мережі також розкритикували виступ Maruv, назвавши його занадто вульгарним.

Багато користувачів мережі були засмучені таким результатом.

"Виходить, що Аня танцює гірше ніж Кукуюк? І гірше ніж Дзідзьо?", "Незаслужено покинула проект", "Як можна було залишити Кукуюка і Дзідзьо, які танцювати не вміють?", "Шоу дивитися тепер немає сенсу. Проект покинула найкраща пара", "Я в шоці. лисий і Дзідзьо залишилися? Тепер зрозуміло і це шоу сплановано", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в неділю 22 вересня відбувся п'ятий ефір шоу "Танці з зірками".

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