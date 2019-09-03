"Нелюди, в казармі працюйте!" Сєдокову розлютив медперсонал у клініці

Епатажну українську співачку, екссолістку гурту "ВІА Гра" Анну Сєдокову розлютив медперсонал у приватній дитячій клініці Москви.
Гнівний пост про те, як вона зіткнулася з медсестрою, яка не відчувала ніякої симпатії до дітей, артистка написала на своїй сторінці в Instagram.
"Зазвичай, я не пишу пости, коли я дуже розлючена, тому що, як правило, виходить надмірно емоційно, але пройшло 10 годин, а я все ще зла. Вчора я була в одній з приватних московських клінік. Гектора у Франції покусав комар, він розчесав ранку, вона запалилася. Це сталося вже о 5 вечора, ми хвилювалися і записалися на прийом до досвідченого фахівця", – розпочала вона свою розповідь.
За словами Сєдокової, їх зустрів відмінний доктор, який швидко поставив діагноз і дозволив Гектору забратися до себе в шафу із документами. Дитина відразу відчула доброту, що йшла від фахівця, і дала помазати собі ранку. А йдучи з кабінету, хлопчик навіть виголосив: "дякую, доктор". Проблеми почалися після того, як їм сказали здати аналіз крові.
Син Сєдокової Гектор
Кадр з відео
"Медсестра грубим голосом вимовила – "садите дитину обличчям від себе і затискає йому ноги колінами". Моя щаслива дитина зникла відразу. У Гектора почалася паніка та істерика. Не спитавши ні як його звуть, ні посміхнувшись йому, вона зажадала посадити його на кушетку. Мультик в телефоні не допомагав, і на питання, чи є іграшки, медсестра кинула в нас мляву надуту рукавичку з незрозумілою намальованою пикою. "Тримайте його" – орала медсестра", – продовжила Сєдокова.
Вона додала, що у хлопчика кров із пальця не йшла, а дитина моторошно плакала від болю. Медсестра, в свою чергу, продовжувала тиснути маленький палець. Через 40 секунд Сєдокова не витримала і зажадала негайно зупинитися.
Анна Седокова з сином
instagram / annasedokova
"Пішла я голосно і повідомила співробітникам все, що про них думаю, що вони нелюди, їм потрібно працювати в казармі, а не з дітками. Увага, питання. Це що взагалі було? Байдужість, з якою медсестра брала кров у Гектора, неприпустима в дитячих лікарнях. Я вже не кажу про те, що це платна клініка. Як можна працювати із дітьми і ненавидіти їх одночасно? Або втомитися від них, або просто не відчувати до них симпатії? Ну змінюй тоді професію або до іншого відділення переходь. Як можна приймати на роботу людей в дитяче відділення платної клініки, розуміючи, що вони не відчувають ані краплі співчуття до маленьких пацієнтів", – обурилася співачка.
Сєдокова із сином на пляжі
instagram / annasedokova
У коментарях користувачі підтримали Сєдокову, хоча нагадали, що в російських поліклініках та дитячих садках твориться те ж саме.
"А в дитячих садках що твориться. Половина вихователів – садисти", "Таким не можна працювати з дітьми, але, як правило, працюють і скаржаться на маленьку зарплатню", "Згодна! Найчастіше, ті, хто беруть аналізи у діток, дуже грубі. Я розумію, всі ми втомлюємося від плачу дітей, але вони й не намагаються хоч якось їх підбадьорити", – відповіли шанувальники.
Зазвичай, я не пишу пости, коли я дуже розсерджений, тому що, як правило, виходить надмірно емоційно, але пройшло 10 годин, а я все ще зла. 😡 Вчора я була в одній з приватних московських клінік. Гектора у Франції покусав комар, він розчесав ранку і вона запалилася. Справа була вже в 5 вечора, ми хвилювалися і записалися на прийом до досвідченого фахівця, в приватну клініку, у них велика мережа в Москві. Нас зустрів чудовий доктор, який хоч і не запобігав перед дитиною, зате поставив відразу діагноз і навіть дозволив забратися до нього в шафку з документами і розписатися на довідці. Від нього віяло добротою, Гектор це відчув відразу і дав йому помазати свою ранку. І йдучи дитина дуже мило сказав: "спасибі, доктор". Сказали, що нам потрібно здати кров на аналіз. Зайшовши в кабінет, я відразу відчула недобре. Медсестра грубим голосом вимовила - "садите дитину обличчям від себе і затискає йому ноги колінами". Мій щасливий дитина зник відразу. У нього почалася паніка і як наслідок істерика. Не спитавши ні як його звуть, ні посміхнувшись йому, вона зажадала посадити його на кушетку. Мультик в телефоні не допомагав і на питання чи є іграшки, медсестра кинула в нас мляву надуту рукавичку з незрозумілою намальованою пикою ній. "Тримайте його" - кричала медсестра. Кров з пальця не йшла. Гектор моторошно плакав. Вона з усією силою давила на цей малесенький пальчик, намагаючись видавить кров. Минуло секунд 40 і моє серце не витримало цього пекла. Я сказала негайно зупинитися, ми швидко наклеїли пластир і пішли. Пішла я голосно і Повідомлення мулу співробітникам все, що про них думаю, що вони нелюди і їм потрібно працювати в казармі, а не з дітками. Увага, питання. Це взагалі що було ??? Байдужість, з яким медсестра брала кров у Гектора недопустима в дитячих лікарнях. Я вже не кажу про те, що це платна клініка. Як можна працювати з дітьми і ненавидіти їх одночасно? Або втомитися від них. Або просто не відчувати до них симпатії? Ну міняй тоді професію або в інше відділення переходь. Як можна приймати на роботу людей в дитяче відділення платній клініки, розуміючи що вони не відчувають ні краплі співчуття до маленьких пацієнтів і на цю найскладнішу процедуру в лікарні
Як повідомляв OBOZREVATEL, Сєдокова є матір'ю трьох дітей, через що постійно виявляється в центрі скандалів. У квітні зірка відповіла хейтерам за нападки в мережі піснею "Яжемать або Мама продовжує денс", що підняло чергову хвилю обурення.
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