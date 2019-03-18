"Неконтрольована агресія": коханка Петросяна різко висловилася про Степаненко

Ймовірна коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова різко висловилася про колишню дружину артиста Олені Степаненко.

Так, відпочиваючи в Дубаї, Тетяна Брухунова ділилася фотографіями з відпустки. Користувачі мережі в черговий раз накинулися на дівчину, негативно оцінивши її зовнішність і образ життя, пише "СтарХит".

Євген Петросян і Тетяна Брухунова sncmedia.ru

Однна з фоловерів Брухунової написала їй, що що її блог цікавий людям тільки через зв'язок з Петросяном. Крім того, помічницю коміка звинуватили в "зоряній хворобі", порекомендували бути терпимою, а мудрості повчитися у колишньої дружини Петросяна. Брухунова не витримала подібних образ.

"Вчитися у Олени Степаненко можна тільки злості і неконтрольованої агресії! Це не для мене", - написала Брухунова.

Євген Петросян і Олена Степаненко UAportal

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.

16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.

Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.

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